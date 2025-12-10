Ελένη Φουρέιρα: «Έβγαλα κάποια ψυχοσωματικά» – Η κατάθλιψη την περίοδο της Eurovision και η δύσκολη συνεργασία

Σύνοψη από το

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

lifestyle

Ελένη Φουρέιρα
Φωτογραφία: Instagram/foureira

«Την περίοδο της Eurovision πέρασα μία μίνι κατάθλιψη» είπε η Ελένη Φουρέιρα μιλώντας στην εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο κανάλι του στο YouTube.

Όπως είπε η τραγουδίστρια, «στις μεγαλύτερες επιτυχίες μου ήμουν ακόμη πιο ανασφαλής. Την περίοδο της Eurovision πέρασα μία μίνι κατάθλιψη. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα και προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω πώς έγιναν όλα αυτά. Δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω, δεν ήξερα αν έπρεπε να αλλάξω συνεργάτες».

Η Ελένη Φουρέιρα πρόσθεσε ότι «έπαθα κρίσεις πανικού και σκεφτόμουν πώς θα μπορούσα να διαχειριστώ όλο αυτό για το οποίο πάλεψα πάρα πολύ. Δεν ήθελα να πάει τίποτα λάθος. Τότε δεν πήρα ανάσα. Ήμουν από χώρα σε χώρα και μετά γύρισα σπίτι μου με τον κορονοϊό. Εκεί έβγαλα και κάποια ψυχοσωματικά, έφαγα μεγάλη σφαλιάρα».

«Είχα να δω τους γονείς μου έξι μήνες. Όταν ήρθε ο κορονοϊός λοιπόν, κατάλαβα ότι είναι όλα μια φούσκα. Εκεί είπα ότι δεν θα το ξανακάνω ποτέ όλο αυτό. Είπα ότι θα δουλεύω πολύ σκληρά, αλλά θα κάνω κάτι πιο αληθινό. Εκεί ήταν που αποφάσισα ότι θέλω να κάνω παιδί. Ένιωσα ότι το πιο αληθινό πράγμα που μπορώ να κάνω στη ζωή μου είναι το παιδί μου και οικογένεια μου», κατέληξε η Ελένη Φουρέιρα.

Σε ερώτηση για δύσκολες συνεργασίες η Ελένη Φουρέιρα απάντησε τα εξής:

«Δεν έχω κάνει πάντα και τις πιο τέλειες συνεργασίες. Άνδρας τραγουδιστής έβγαινε έξω για να δει αν έχω ανοίξει περισσότερα φώτα από αυτά που είχαμε πει. Αυτό μου έχει τύχει δύο φορές και αυτές οι δύο συνεργασίες ήταν ένα μάθημα για μένα».

Δείτε το βίντεο:

 

09:10 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

07:26 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

04:45 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

03:44 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα