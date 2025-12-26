Βασίλης Μπισμπίκης: Οι τρυφερές ευχές στην Δέσποινα Βανδή – «Χρόνια καλά με υγεία και αγάπη αστέρι μου…»

Υπάρχουν ζευγάρια που όταν τα βλέπεις νιώθεις ότι έχουν «κουμπώσει» τέλεια μαζί, ότι ο ένας ολοκληρώνει τον άλλον στον υπέρτατο βαθμό. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως συμβαίνει και με την Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη, των οποίων η σχέση έγινε γνωστή πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, και από τότε μεγάλο μέρος του κοινού παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον όσα αφορούν την προσωπική τους ζωή και βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Το βράδυ των Χριστουγέννων και οι δύο εργάζονταν, η Δέσποινα Βανδή στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται και ο Βασίλης Μπισμπίκης στην παράσταση που συμμετέχει, ωστόσο ο επιτυχημένος καλλιτέχνης θέλησε να ευχηθεί στην αγαπημένη του, κάνοντας μία πολύ όμορφη ανάρτηση στο Instagram προφίλ του, με την οποία έδειξε για ακόμα μία φορά την σημαντική θέση που έχει η ερμηνεύτρια στην καρδιά του.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός δημοσίευσε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της Δέσποινας Βανδή, στην οποία βλέπουμε την τραγουδίστρια την ώρα που βρίσκεται πάνω στη σκηνή και ψυχαγωγεί τον κόσμο με τα κομμάτια της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Βασίλης Μπισμπίκης έγραψε: «Χρόνια καλά με υγεία και αγάπη αστέρι μου…».