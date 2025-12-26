Βασίλης Μπισμπίκης: Οι τρυφερές ευχές στην Δέσποινα Βανδή – «Χρόνια καλά με υγεία και αγάπη αστέρι μου…»

Σύνοψη από το

  • Η σχέση της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη παρακολουθείται με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό από τότε που έγινε γνωστή πριν από περίπου τέσσερα χρόνια.
  • Παρά το γεγονός ότι εργάζονταν το βράδυ των Χριστουγέννων, ο Βασίλης Μπισμπίκης θέλησε να ευχηθεί στην αγαπημένη του Δέσποινα Βανδή μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram.
  • Στην ανάρτησή του, ο ηθοποιός δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της τραγουδίστριας, γράφοντας στη λεζάντα: «Χρόνια καλά με υγεία και αγάπη αστέρι μου…».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Βασίλης Μπισμπίκης Δέσποινα Βανδή
Φωτογραφία: Instagram/desp1navandi

Υπάρχουν ζευγάρια που όταν τα βλέπεις νιώθεις ότι έχουν «κουμπώσει» τέλεια μαζί, ότι ο ένας ολοκληρώνει τον άλλον στον υπέρτατο βαθμό. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως συμβαίνει και με την Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη, των οποίων η σχέση έγινε γνωστή πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, και από τότε μεγάλο μέρος του κοινού παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον όσα αφορούν την προσωπική τους ζωή και βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Το βράδυ των Χριστουγέννων και οι δύο εργάζονταν, η Δέσποινα Βανδή στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται και ο Βασίλης Μπισμπίκης στην παράσταση που συμμετέχει, ωστόσο ο επιτυχημένος καλλιτέχνης θέλησε να ευχηθεί στην αγαπημένη του, κάνοντας μία πολύ όμορφη ανάρτηση στο Instagram προφίλ του, με την οποία έδειξε για ακόμα μία φορά την σημαντική θέση που έχει η ερμηνεύτρια στην καρδιά του.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός δημοσίευσε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της Δέσποινας Βανδή, στην οποία βλέπουμε την τραγουδίστρια την ώρα που βρίσκεται πάνω στη σκηνή και ψυχαγωγεί τον κόσμο με τα κομμάτια της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Βασίλης Μπισμπίκης έγραψε: «Χρόνια καλά με υγεία και αγάπη αστέρι μου…».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι υγιεινό να μυρίζουμε τα αέρια μας – Τι υποστηρίζουν κάποιοι επιστήμονες

Εκείνος ξεχνά από τα 55 του αλλά εκείνη θυμάται για δυο – Πώς αντιμετωπίζει το Αλτσχάιμερ ζευγάρι που δεν σταματά να ταξιδε...

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς ανέμους – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

ΕΣΠΑ: Έρχονται επιδοτήσεις 50% στις επιχειρήσεις για την αύξηση της παραγωγής

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:51 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Δανάη Μπάρκα: Το βίντεο από το ταξίδι της στην Ισπανία και το μήνυμα για τα Χριστούγεννα

Η Δανάη Μπάρκα μπορεί φέτος να μην εμφανίζεται στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσα από την εκπ...
08:10 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ετεοκλής Παύλου: «Ποτέ δεν με ενδιέφερε η διαφορά ηλικίας μας με την Ελένη»

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου είναι ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας show...
21:55 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Άννα Κορακάκη: «Το καλύτερο δώρο φέτος δεν θα είναι κάτω απ’ το δέντρο» – Νέα φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Άννα Κορακάκη, που θα γίνει σε λίγο καιρό μητέρα για πρώτη φορά. Με...
20:05 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – «Στερείται τα παιδιά του χωρίς κανέναν λόγο» λέει ο δικηγόρος του

Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άρης Μουγκοπέτρος, για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα