Μέμος Μπεγνής για τη διατροφή του: «Από τότε μέχρι σήμερα έχω φάει ψωμί τρεις φορές…»

  • Ο Μέμος Μπεγνής, καλεσμένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, αναφέρθηκε στη διατροφή που ακολουθεί από το καλοκαίρι.
  • Ο ηθοποιός εξήγησε πως τον Ιούλιο, έπειτα από ταξίδια σε Ιταλία και Ολλανδία, επέστρεψε 96 κιλά, γεγονός που τον οδήγησε σε αλλαγή διατροφής.
  • Όπως αποκάλυψε ο ίδιος: «Από τότε μέχρι σήμερα έχω φάει ψωμί τρεις φορές, μακαρόνια τέσσερις, γλυκό μηδέν και πολύ γυμναστική, έξι φορές την εβδομάδα».
Καλεσμένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν το πρωί της Παρασκευής (26/12) ο Μέμος Μπεγνής. Ο αγαπημένος ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε στη διατροφή που ακολουθεί από το καλοκαίρι.

Ο καλλιτέχνης εξήγησε ότι τον Ιούλιο πήγε δύο ταξίδια, σε Ιταλία και Ολλανδία, και έφαγε αρκετά, με αποτέλεσμα να γυρίσει πίσω 96 κιλά. Από τότε, ακολουθεί μία διατροφή στην οποία έχει περιορίσει πολύ διάφορα φαγητά, καθώς και γλυκά.

Συγκεκριμένα, ο Μέμος Μπεγνής είπε ότι: «Προσέχω τη διατροφή μου σε κάποιες περιόδους. Είχα πάει ένα ταξίδι στην Ιταλία και μετά στην Ολλανδία τον Ιούλιο. Τι σημαίνει Ιταλία και Ολλανδία; Ότι έφαγα! Πίτσες, μακαρονάδες… Και έρχομαι με μία, κάτι περίεργο που δεν μου έχει τύχει ξανά και 96 κιλά».

«Κόβω τα πάντα, μακαρόνια, γλυκά, πίτσες, όλα τα ωραία και τα εύγευστα. Από τότε μέχρι σήμερα έχω φάει ψωμί τρεις φορές, μακαρόνια τέσσερις, γλυκό μηδέν και πολύ γυμναστική, έξι φορές την εβδομάδα», πρόσθεσε στη συνέχεια ο ηθοποιός.

13:07 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

