Ελεύθερος ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του – Τη Δευτέρα η εκδίκαση της υπόθεσης

Στα δικαστήρια της Τρίπολης, μεταφέρθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης, όπου κρατούνταν, ο Άρης Μουγκοπέτρος, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα και να απολογηθεί, ύστερα από μήνυση της συζύγου του σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Λίγη ώρα αργότερα πήρε αναβολή ώστε να δικαστεί την Δευτέρα στο αυτόφωρο και μέχρι τότε ο μουσικός θα παραμείνει ελεύθερος.

Εξερχόμενοι από το Δικαστήριο ο κ. Μουγκοπέτρος και ο δικηγόρος του κ. Δημοσθένης Πέππας, προχώρησαν σε δηλώσεις. Ο κ. Μουγκοπέτρος σημείωσε, ότι σεβόμενος τα παιδιά του δεν θα πει τίποτα για τη σύζυγό του και όλα τα ανέφερε στο Δικαστήριο, έχοντας πλάι του τον καλύτερο δικηγόρο.

Από την πλευρά του ο κ. Πέππας ανέφερε, ότι το δικαστήριο αναβλήθηκε, άρθηκε η κράτηση και θα επανέλθουν τη Δευτέρα. Παράλληλα υπογράμμισε, ότι το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής δεν στοιχειοθετείται και όλα θα ειπωθούν τη Δευτέρα.

«Ας κάνει γιορτές καλά, ήρεμα και ένα μήνυμα ότι ο πατέρας πρέπει στα μάτια των παιδιών του να δείχνει ότι σέβεται τη μητέρα του», είπε ο κ. Πέππας.