Ελεύθερος ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του – Τη Δευτέρα η εκδίκαση της υπόθεσης

Σύνοψη από το

  • Ο Άρης Μουγκοπέτρος μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Τρίπολης για να απολογηθεί, ύστερα από μήνυση της συζύγου του σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή.
  • Ο μουσικός πήρε αναβολή ώστε να δικαστεί την Δευτέρα στο αυτόφωρο και μέχρι τότε θα παραμείνει ελεύθερος.
  • Ο δικηγόρος του, κ. Πέππας, δήλωσε ότι το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής δεν στοιχειοθετείται, ενώ ο κ. Μουγκοπέτρος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις για τη σύζυγό του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μουγκοπέτρος

Στα δικαστήρια της Τρίπολης, μεταφέρθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης, όπου κρατούνταν, ο Άρης Μουγκοπέτρος, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα και να απολογηθεί, ύστερα από μήνυση της συζύγου του σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Λίγη ώρα αργότερα πήρε αναβολή ώστε να δικαστεί την Δευτέρα στο αυτόφωρο και μέχρι τότε ο μουσικός θα παραμείνει ελεύθερος.

Εξερχόμενοι από το Δικαστήριο ο κ. Μουγκοπέτρος και ο δικηγόρος του κ. Δημοσθένης  Πέππας, προχώρησαν σε δηλώσεις.  Ο κ. Μουγκοπέτρος σημείωσε, ότι σεβόμενος τα παιδιά του δεν θα πει τίποτα για τη σύζυγό του και όλα τα ανέφερε στο Δικαστήριο, έχοντας πλάι του τον καλύτερο δικηγόρο.

Μουγκοπέτρος

Από την πλευρά του ο κ. Πέππας ανέφερε, ότι το δικαστήριο αναβλήθηκε, άρθηκε η κράτηση και θα επανέλθουν τη Δευτέρα.  Παράλληλα υπογράμμισε, ότι το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής δεν στοιχειοθετείται και όλα θα ειπωθούν τη Δευτέρα.

«Ας κάνει γιορτές καλά, ήρεμα και ένα μήνυμα ότι ο πατέρας πρέπει στα μάτια των παιδιών του να δείχνει ότι σέβεται τη μητέρα του», είπε ο κ. Πέππας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμβουλές για να μειώσετε τον κίνδυνο διασποράς του ιού της γρίπης στις γιορτές

Κρυώνουμε περισσότερο όσο μεγαλώνουμε; Τι μπορεί να δείχνει αυτό

Τιμολόγια ρεύματος: Τα νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για το 2026

Εφορία: Αυτές είναι οι 4 αλλαγές που έρχονται από το επόμενο έτος στο πλαίσιο λειτουργίας της

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:04 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες για τους 3 ορειβάτες που αγνοούνται στα Βαρδούσια – Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό τους 

Χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή στα Βαρδούσια Όρη, ...
14:49 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Ροδόπη: «Το ένα το παιδί το βγάλαμε, το άλλο δεν το προλάβαμε» λέει ο παππούς του 7χρονου που έχασε τη ζωή του έπειτα από φωτιά στο σπίτι του 

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 7χρονου αγοριού, σήμερα τα ξημερώματα, στο χωριό Ρίζωμα του...
14:25 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Αίγιο: Έκλεβαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Ζητούσαν από τα θύματά τους να βγάλουν έξω από το σπίτι λεκάνες με κοσμήματα και χρήματα 

Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας ενέχονται στη διάπραξη κλοπών σε βάρος πολιτών στο Αίγιο...
14:18 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Εντοπισμός μεταναστών στο Φαρμακονήσι – Έρευνες για ανήλικη αγνοούμενη που έπεσε στη θάλασσα 

Η Λιμενική Αρχή της Λέρου ενημερώθηκε χθες για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ατόμων στο Φαρμακονή...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα