Άρης Μουγκοπέτρος: «Υπήρξαν στιγμές που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν» λέει o δικηγόρος της εν διαστάσει συζύγου του

Στο φόβο που ένιωσε η σύζυγος του μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου για την ασφάλεια τη δική της και των παιδιών της αποδίδει ο δικηγόρος της, Κώστας Παπαναστασίου, την καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή, η οποία βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών.

Mιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ αναφέρθηκε, αρχικά, στις αιχμές περί αλλαγής «στρατοπέδου» καθώς ήταν ο νομικός του εκπρόσωπος στην υπόθεση του ακρωτηριασμού του από κροτίδα, διευκρινίζοντας ότι έχει συγγενική σχέση με τη σύζυγο του μουσικού. «Δεν είμαι αυτόκλητος σωτήρας ούτε αλλάζω πλευρές κατά το δοκούν» πρόσθεσε εξηγώντας ότι είναι δικηγόρος των οικογενειακών επιχειρήσεων της ίδιας και του αδελφού της.

Όσον αφορά τι χωρίζει τις δύο πλευρές που θα οδηγηθούν στα δικαστήρια με αλληλοκατηγορίες ανέφερε: «Το μόνο που έχει να χωρίσει αυτή η οικογένεια είναι την επιμέλεια και την επικοινωνία των τέκνων και τίποτα άλλο», αποκαλύπτοντας ότι ο χωρισμός για το ζευγάρι που έχει δύο παιδάκια, επήλθε στις 15 Δεκεμβρίου.

Ο κ. Παπαναστασίου ξεκαθάρισε ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση εδώ και περίπου δέκα ημέρες, διατηρώντας καθημερινή επαφή με τα παιδιά του. Όπως είπε ο συνήγορός της, η μητέρα επέλεξε να μη διαταραχθεί η καθημερινότητα των παιδιών, επιτρέποντας στον πατέρα να τα επισκέπτεται κατόπιν συνεννόησης στο σπίτι.

Την κρίση για την ποινική δίωξη θα την έχει ο εισαγγελέας

Αναφερόμενος μάλιστα, στο περιστατικό που οδήγησε στην καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, περιέγραψε ότι ο μουσικός εισήλθε στο σπίτι συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος, και άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη με έντονο τρόπο, μπροστά στα παιδιά.

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αυτό ήταν καθοριστικό για την απόφαση της γυναίκας να απευθυνθεί στις Αρχές.

Όπως είπε, η πρωτοβουλία για την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία αποτέλεσε «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας» καθώς όπως υποστήριξε ήταν «επιβεβλημένο», σημειώνοντας πως την τελική κρίση για την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης θα την έχει ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αποκάλυψε, στη σύζυγο του μουσικού έχει ήδη χορηγηθεί panic button, το οποίο έχει εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο. «Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να χωρίσει αυτή την οικογένεια», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι μέχρι την τελευταία στιγμή επιχειρήθηκε εξωδικαστική λύση και διαμεσολάβηση, ακόμη και με συγγενικά πρόσωπα του μουσικού.

