Μπλόκα αγροτών στη Θεσσαλονίκη: Συσκέψεις σήμερα σε Μάλγαρα και Χαλκηδόνα – Αύριο στο Δερβένι

Σύνοψη από το

  • Το απόγευμα της Παρασκευής θα συσκεφθούν οι αγρότες στα Μάλγαρα, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Πρόθεσή τους είναι να κλείσουν το ρεύμα προς Αθήνα, από αύριο Σάββατο μετά τις 12.
  • Σήμερα, σε σύσκεψη στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες θα αποφασίσουν πόσες ώρες θα κλείνουν από αύριο συμβολικά την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Έδεσσας. Αύριο, θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη στο Δερβένι και θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό από την Κυριακή.
  • Αύριο Σάββατο, σε σύσκεψη στο θέατρο Επανομής, θα αποφασίσουν και οι αγρότες από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες Μάλγαρα

Το απόγευμα της Παρασκευής θα συσκεφθούν οι αγρότες στα Μάλγαρα, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Πρόθεσή τους είναι να κλείσουν το ρεύμα προς Αθήνα, από αύριο Σάββατο μετά τις 12. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Παράλληλα, σήμερα, σε σύσκεψη στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες θα αποφασίσουν πόσες ώρες θα κλείνουν από αύριο συμβολικά την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Έδεσσας, ενώ αύριο, θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη στο Δερβένι και θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό από την Κυριακή.

Αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε σύσκεψη στο θέατρο Επανομής, θα αποφασίσουν και οι αγρότες από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, με τη συμμετοχή και κάποιων άλλων ακόμη.

 

13:21 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

13:14 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

12:43 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

12:00 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

