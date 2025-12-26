Το απόγευμα της Παρασκευής θα συσκεφθούν οι αγρότες στα Μάλγαρα, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Πρόθεσή τους είναι να κλείσουν το ρεύμα προς Αθήνα, από αύριο Σάββατο μετά τις 12. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Παράλληλα, σήμερα, σε σύσκεψη στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες θα αποφασίσουν πόσες ώρες θα κλείνουν από αύριο συμβολικά την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Έδεσσας, ενώ αύριο, θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη στο Δερβένι και θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό από την Κυριακή.

Αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε σύσκεψη στο θέατρο Επανομής, θα αποφασίσουν και οι αγρότες από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, με τη συμμετοχή και κάποιων άλλων ακόμη.