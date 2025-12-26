Άνδρας που ζύγιζε 247 κιλά έχασε το μισό του βάρος σε 21 μήνες: «Αυτός ο τρόπος άσκησης με βοήθησε να αδυνατίσω»

Ένας άνδρας που ζύγιζε 247 κιλά κατάφερε να χάσει σχεδόν το μισό του βάρος με μία μορφή άσκησης μία φορά την εβδομάδα. Ο 26χρονος George Ferreira είδε το βάρος του να εκτοξεύεται στα ύψη, καταναλώνοντας καθημερινά έτοιμο φαγητό (takeaway) και ζαχαρούχα ποτά από την ηλικία των 17 ετών.

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε μετά από μια δύσκολη στιγμή: όταν γράφτηκε σε μια ομάδα ποδοσφαίρου για υπέρβαρους άνδρες και κατέρρευσε στο γήπεδο, αδυνατώντας να ακολουθήσει τον ρυθμό. Έπειτα έχασε 115 κιλά σε 21 μήνες.

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής του που βοήθησαν στην απώλεια βάρους

Αντικαθιστώντας τα αναψυκτικά με νερό και την πίτσα με κοτόπουλο και ρύζι, ο George ζυγίζει πλέον 132 κιλά. Η εντυπωσιακή του πορεία συνοδεύτηκε από την αλλαγή στο μέγεθος των ρούχων του. Σήμερα, μπορεί να ανεβαίνει σκάλες, να παίζει κανονικά ποδόσφαιρο και να βρίσκει ρούχα στο μέγεθός του, χωρίς δυσκολία.

«Στις χειρότερες στιγμές μου, έτρωγα λόγω άγχους. Έτρωγα επειδή είχα κατάθλιψη», εξομολογείται ο George, που εργάζεται ως freelance social media manager. «Πιθανότατα έτρωγα μέχρι θανάτου. Η οικογένειά μου ανησυχούσε πολύ και μου έλεγαν ότι πρέπει να δω γιατρό».

Φυσική απώλεια βάρους αντί για χειρουργείο

Παρά τις συστάσεις των γιατρών για χειρουργικές επεμβάσεις ή ενέσεις αδυνατίσματος, ο George φοβήθηκε τις ιατρικές παρεμβάσεις σε αυτό το βάρος. «Σκέφτηκα: “Αν δεν βοηθήσω τον εαυτό μου τώρα, δεν θα βρίσκομαι εδώ για πολύ ακόμα”».

Ο άνδρας εξηγεί ότι η «ελευθερία» της ενήλικης ζωής τον οδήγησε στο αλόγιστο φαγητό. «Θυμάμαι από τα 17 μου, είχα την ελευθερία να βγω και να φάω ό,τι θέλω, όποτε θέλω. Γύρω από το σχολείο υπήρχαν μαγαζιά με τηγανητά, πίτσες και κοτόπουλα. Έτρωγα χωρίς δεύτερη σκέψη».

Από τα 249 κιλά στο γήπεδο: Η συγκλονιστική ιστορία του George

Ο George ανακάλυψε τον οργανισμό MANvFAT Football το 2023, αλλά δίσταζε να ξεκινήσει για έναν ολόκληρο χρόνο. Η ιδέα του να αντιμετωπίσει την αλήθεια για το βάρος του τον «τρόμαζε». Τελικά, βρήκε το θάρρος και εμφανίστηκε στην πρώτη του προπόνηση τον Μάρτιο του 2024.

«Θυμάμαι πόσο αγχωτικά ήταν όλα, ακόμα και η στιγμή που εντάχθηκα στην ομάδα», εξομολογείται. «Όταν είσαι υπέρβαρος, κλείνεσαι στον εαυτό σου και προσπαθείς να κρυφτείς. Ήμουν πολύ σιωπηλός, αλλά όλοι με έκαναν να νιώσω ευπρόσδεκτος».

Τι είναι το MANvFAT

Το MANvFAT είναι ένα πρόγραμμα που βοηθά τους άνδρες να χάσουν βάρος μέσα από αγώνες ποδοσφαίρου 6×6 και εβδομαδιαίες μετρήσεις. Στην πρώτη του μέτρηση, ο George έπαθε σοκ: η ζυγαριά έδειξε 247 κιλά.

Στον πρώτο του αγώνα, κατέρρευσε ψυχολογικά επειδή δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Όμως, η στήριξη του προπονητή του, Victor, τον βοήθησε να σηκωθεί και να συνεχίσει.

Οι «έξυπνες αλλαγές» στη διατροφή του

Ο George δεν έκανε ακραίες δίαιτες, αλλά εστίασε σε μικρές, σταδιακές αλλαγές:

Ένα βασικό γεύμα: Η ρουτίνα τον βοηθά να παραμένει συνεπής.

Το μεσημεριανό λειτουργεί ως «άγκυρα»: Επιλέγει ισορροπημένα γεύματα όπως κοτόπουλο με ρύζι και φασόλια, σολομό με σαλάτα ή έτοιμα γεύματα ελεγχόμενων θερμίδων.

Ευκολία: Προτιμά γεύματα που δεν χρειάζονται συνεχές μέτρημα θερμίδων, ώστε να αφαιρεί το άγχος της προετοιμασίας.

Η ζωή του μετά την απώλεια βάρους

Σήμερα, η ζωή του George έχει αλλάξει ριζικά. Απλές καθημερινές κινήσεις, όπως το να ανεβαίνει τις σκάλες ή να αγοράζει ρούχα, γίνονται πλέον χωρίς κόπο.

Οι στόχοι του για το μέλλον:

Sunday League (Κυριακάτικο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Αγγλία): Θέλει να δει αν μπορεί να αντέξει έναν πλήρη αγώνα 90 λεπτών.

Εθνικός Αγώνας “Biggest Loser”: Ονειρεύεται να συμμετάσχει στον αγώνα όπου οι 22 άνδρες με τη μεγαλύτερη απώλεια βάρους παίζουν σε ένα επαγγελματικό στάδιο με διάσημους προπονητές.

«Δεν νομίζω ότι θα φτάσω ποτέ τον ιδανικό Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI). Τα 85-90 κιλά είναι ο στόχος μου. Το γεγονός ότι υπήρξα υπέρβαρος με έκανε αυτό που είμαι σήμερα: μου έδωσε χιούμορ και με έκανε ευγενικό και δοτικό».

Η συμβουλή του προς όλους: «Δεν χρειάζονται δραματικές αλλαγές. Ή συνεχίζεις ή εξαφανίζεσαι. Κι εγώ επέλεξα να μην εξαφανιστώ».