Άνδρας που ζύγιζε 247 κιλά έχασε το μισό του βάρος σε 21 μήνες: «Αυτός ο τρόπος άσκησης με βοήθησε να αδυνατίσω»

Σύνοψη από το

  • Ο George Ferreira, που ζύγιζε 247 κιλά, κατάφερε να χάσει 115 κιλά σε 21 μήνες, δηλαδή σχεδόν το μισό του βάρους του. Η εντυπωσιακή του πορεία οφείλεται στην ένταξή του στο πρόγραμμα MANvFAT Football και σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής του.
  • Η απόφαση για αλλαγή ήρθε μετά από μια δύσκολη στιγμή, όταν κατέρρευσε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια προπόνησης, ενώ αρνήθηκε τις συστάσεις των γιατρών για χειρουργικές επεμβάσεις.
  • Αντικατέστησε τα αναψυκτικά με νερό και την πίτσα με κοτόπουλο και ρύζι, εστιάζοντας σε σταδιακές αλλαγές αντί για ακραίες δίαιτες. Η φιλοσοφία του συνοψίζεται στη φράση: «Δεν χρειάζονται δραματικές αλλαγές. Ή συνεχίζεις ή εξαφανίζεσαι. Κι εγώ επέλεξα να μην εξαφανιστώ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Άνδρας που ζύγιζε 247 κιλά έχασε το μισό του βάρος σε 21 μήνες: «Αυτός ο τρόπος άσκησης με βοήθησε να αδυνατίσω»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ένας άνδρας που ζύγιζε 247 κιλά κατάφερε να χάσει σχεδόν το μισό του βάρος με μία μορφή άσκησης μία φορά την εβδομάδα. Ο 26χρονος George Ferreira είδε το βάρος του να εκτοξεύεται στα ύψη, καταναλώνοντας καθημερινά έτοιμο φαγητό (takeaway) και ζαχαρούχα ποτά από την ηλικία των 17 ετών.

Άνδρας 30 ετών αποκαλύπτει πώς έχασε 45 κιλά σε 1 χρόνο: «Ήμουν νωθρός και ανασφαλής – Πλέον νιώθω ικανός για οτιδήποτε»

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε μετά από μια δύσκολη στιγμή: όταν γράφτηκε σε μια ομάδα ποδοσφαίρου για υπέρβαρους άνδρες και κατέρρευσε στο γήπεδο, αδυνατώντας να ακολουθήσει τον ρυθμό. Έπειτα έχασε 115 κιλά σε 21 μήνες.

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής του που βοήθησαν στην απώλεια βάρους

Αντικαθιστώντας τα αναψυκτικά με νερό και την πίτσα με κοτόπουλο και ρύζι, ο George ζυγίζει πλέον 132 κιλά. Η εντυπωσιακή του πορεία συνοδεύτηκε από την αλλαγή στο μέγεθος των ρούχων του. Σήμερα, μπορεί να ανεβαίνει σκάλες, να παίζει κανονικά ποδόσφαιρο και να βρίσκει ρούχα στο μέγεθός του, χωρίς δυσκολία.

Απώλεια βάρους: Άνδρας εξηγεί πώς το ποδόσφαιρο τον βοήθησε να χάσει 44 κιλά – «Ύστερα από 14 χρόνια πέτυχα τον στόχο μου»

«Στις χειρότερες στιγμές μου, έτρωγα λόγω άγχους. Έτρωγα επειδή είχα κατάθλιψη», εξομολογείται ο George, που εργάζεται ως freelance social media manager. «Πιθανότατα έτρωγα μέχρι θανάτου. Η οικογένειά μου ανησυχούσε πολύ και μου έλεγαν ότι πρέπει να δω γιατρό».

Φυσική απώλεια βάρους αντί για χειρουργείο

Παρά τις συστάσεις των γιατρών για χειρουργικές επεμβάσεις ή ενέσεις αδυνατίσματος, ο George φοβήθηκε τις ιατρικές παρεμβάσεις σε αυτό το βάρος. «Σκέφτηκα: “Αν δεν βοηθήσω τον εαυτό μου τώρα, δεν θα βρίσκομαι εδώ για πολύ ακόμα”».

Ο άνδρας εξηγεί ότι η «ελευθερία» της ενήλικης ζωής τον οδήγησε στο αλόγιστο φαγητό. «Θυμάμαι από τα 17 μου, είχα την ελευθερία να βγω και να φάω ό,τι θέλω, όποτε θέλω. Γύρω από το σχολείο υπήρχαν μαγαζιά με τηγανητά, πίτσες και κοτόπουλα. Έτρωγα χωρίς δεύτερη σκέψη».

Από τα 249 κιλά στο γήπεδο: Η συγκλονιστική ιστορία του George 

Ο George ανακάλυψε τον οργανισμό MANvFAT Football το 2023, αλλά δίσταζε να ξεκινήσει για έναν ολόκληρο χρόνο. Η ιδέα του να αντιμετωπίσει την αλήθεια για το βάρος του τον «τρόμαζε». Τελικά, βρήκε το θάρρος και εμφανίστηκε στην πρώτη του προπόνηση τον Μάρτιο του 2024.

«Θυμάμαι πόσο αγχωτικά ήταν όλα, ακόμα και η στιγμή που εντάχθηκα στην ομάδα», εξομολογείται. «Όταν είσαι υπέρβαρος, κλείνεσαι στον εαυτό σου και προσπαθείς να κρυφτείς. Ήμουν πολύ σιωπηλός, αλλά όλοι με έκαναν να νιώσω ευπρόσδεκτος».

Τι είναι το MANvFAT

Το MANvFAT είναι ένα πρόγραμμα που βοηθά τους άνδρες να χάσουν βάρος μέσα από αγώνες ποδοσφαίρου 6×6 και εβδομαδιαίες μετρήσεις.  Στην πρώτη του μέτρηση, ο George έπαθε σοκ: η ζυγαριά έδειξε 247 κιλά.

Στον πρώτο του αγώνα, κατέρρευσε ψυχολογικά επειδή δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Όμως, η στήριξη του προπονητή του, Victor, τον βοήθησε να σηκωθεί και να συνεχίσει.

Οι «έξυπνες αλλαγές» στη διατροφή του

Ο George δεν έκανε ακραίες δίαιτες, αλλά εστίασε σε μικρές, σταδιακές αλλαγές:

  • Ένα βασικό γεύμα: Η ρουτίνα τον βοηθά να παραμένει συνεπής.
  • Το μεσημεριανό λειτουργεί ως «άγκυρα»: Επιλέγει ισορροπημένα γεύματα όπως κοτόπουλο με ρύζι και φασόλια, σολομό με σαλάτα ή έτοιμα γεύματα ελεγχόμενων θερμίδων.
  • Ευκολία: Προτιμά γεύματα που δεν χρειάζονται συνεχές μέτρημα θερμίδων, ώστε να αφαιρεί το άγχος της προετοιμασίας.

Η ζωή του μετά την απώλεια βάρους

Σήμερα, η ζωή του George έχει αλλάξει ριζικά. Απλές καθημερινές κινήσεις, όπως το να ανεβαίνει τις σκάλες ή να αγοράζει ρούχα, γίνονται πλέον χωρίς κόπο.

Οι στόχοι του για το μέλλον:

  • Sunday League (Κυριακάτικο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Αγγλία): Θέλει να δει αν μπορεί να αντέξει έναν πλήρη αγώνα 90 λεπτών.
  • Εθνικός Αγώνας “Biggest Loser”: Ονειρεύεται να συμμετάσχει στον αγώνα όπου οι 22 άνδρες με τη μεγαλύτερη απώλεια βάρους παίζουν σε ένα επαγγελματικό στάδιο με διάσημους προπονητές.

«Δεν νομίζω ότι θα φτάσω ποτέ τον ιδανικό Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI). Τα 85-90 κιλά είναι ο στόχος μου. Το γεγονός ότι υπήρξα υπέρβαρος με έκανε αυτό που είμαι σήμερα: μου έδωσε χιούμορ και με έκανε ευγενικό και δοτικό».

Η συμβουλή του προς όλους: «Δεν χρειάζονται δραματικές αλλαγές. Ή συνεχίζεις ή εξαφανίζεσαι. Κι εγώ επέλεξα να μην εξαφανιστώ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ζούμε περισσότερο. Ώρα να ζήσουμε και καλύτερα

Φούσκωμα μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου

Επιδόματα,παροχές από τον ΟΠΕΚΑ και συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αυτές είναι οι 3 ημερομηνίες-κλειδιά για τις πληρωμές

Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια: Τι ισχύει φέτος για τις αμοιβές των εργαζομένων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:01 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου προειδοποιεί: «Αυτή είναι η πιο ύπουλη πτυχή της νόσου»

Μια γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ...
11:05 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Γυναίκα που έχασε 30 κιλά αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχίας της – «Οι υδατάνθρακες είναι καύσιμο του οργανισμού, όχι εχθρός»

Η απώλεια βάρους είναι μια δύσκολη διαδρομή, που απαιτεί προσπάθεια τόσο για να χάσετε τα περι...
12:00 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Απώλεια βάρους: Γυναίκα που έχασε 10 κιλά λίπους μοιράζεται 4 «ρεαλιστικές» συμβουλές – «Δώστε προτεραιότητα στον ύπνο»

Η απώλεια βάρους μπορεί να αποδειχθεί μια δύσκολη διαδικασία, ειδικά όταν απαιτεί ριζικές αλλα...
12:00 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Γυναίκα που έχασε 18 κιλά αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχίας της: «Σταματήστε να γυμνάζεστε απλώς για να ολοκληρώσετε την προπόνηση»

Πηγαίνετε τακτικά στο γυμναστήριο χωρίς να βλέπετε κανένα αποτέλεσμα; Συχνά, οι άνθρωποι δυσκο...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα