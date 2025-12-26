Συνελήφθη ο γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου που είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι 

Συνελήφθη σήμερα ο γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, που βρέθηκε απανθρακωμένη κατά τη διάρκεια φωτιάς στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι.

Την υπόθεση της λεγόμενης «αρχόντισσας του Κολωνακίου», έφερε στο φως η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», όπου αναφερόταν πως η εισαγγελική παρέμβαση έκανε λόγο για δολοφονία, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα που υπήρχε μέχρι σήμερα και ανοίγοντας νέο κύκλο ερευνών.

Το ένταλμα σύλληψης, σύμφωνα με πληροφορίες από την ίδια εκπομπή, εκδόθηκε μετά τη δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας. Οι εξελίξεις στο θρίλερ του Κολωνακίου προκαλούν σοκ, αν και αναμένονταν μετά την ανωμοτί κατάθεση που έδωσε ως ύποπτος, στους έμπειρους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος ούτε ομολογεί ούτε δέχεται την εκδοχή της δολοφονίας, επιμένοντας στην δική του θεωρία περί αυτανάφλεξης, που παρουσίαζε από την αρχή στην εκπομπή.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα και τη Δευτέρα στον ανακριτή.

Πώς αποκαλύφθηκε η εγκληματική ενέργεια

Η σύλληψη ήρθε μετά την ολοκλήρωση των κρίσιμων ανακριτικών ενεργειών και την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων της δικογραφίας, που οδήγησαν τις δικαστικές Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας δεν οφειλόταν σε ατύχημα από φωτιά, αλλά σε εγκληματική ενέργεια.

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, κυριαρχούσε η εκδοχή του δυστυχήματος με αναμμένο τσιγάρο. Όμως τα πορίσματα της Πυροσβεστικής, τα εργαστηριακά ευρήματα και οι τοξικολογικές εξετάσεις ανέτρεψαν πλήρως το αρχικό αφήγημα. Η φωτιά χαρακτηρίστηκε προσχεδιασμένη, ενώ αποδείχθηκε ότι στον χώρο και στο σώμα της 87χρονης χήρας πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, είχε χρησιμοποιηθεί εύφλεκτο υγρό.

Σημειώνεται, ότι στις τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε ηρεμιστική ουσία, με το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα της να είναι μόλις στο 5%, ποσοστό μη συμβατό με άτομο που πέθανε από εισπνοή καπνού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν τα ευρήματα που έδειξαν πως η γυναίκα δεν είχε εισπνεύσει θανατηφόρες ποσότητες καπνού, αλλά είχε προηγουμένως εξουδετερωθεί, γεγονός που ενίσχυσε το σενάριο της δολοφονίας με στόχο τη συγκάλυψή της μέσω πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές επικεντρώθηκαν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον της ηλικιωμένης. Οι αντιφάσεις, οι καταθέσεις και τα νέα δεδομένα που έφερε στο φως το “Τούνελ“, οδήγησαν στη σύλληψη του γιου της.