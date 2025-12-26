Το Ισραήλ βομβάρδισε στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Σύνοψη από το

  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σήμερα διάφορες τοποθεσίες της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο.
  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στοχοθετήθηκαν κέντρο εκπαίδευσης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ.
  • Το κέντρο εκπαίδευσης εξυπηρετούσε τη μονάδα αλ Ραντουάν, επίλεκτη δύναμη της Χεζμπολάχ, ενώ οι εγκαταστάσεις χαρακτηρίστηκαν ως «τρομοκρατικές υποδομές» για την προετοιμασία επιθέσεων κατά του Ισραήλ.
Enikos Newsroom

διεθνή

Λίβανος
Καπνός υψώνεται από την περιοχή Ναμπατιέχ, μετά από ισραηλινές επιδρομές, όπως φαίνεται από το Μαρτζαγιούν στο νότιο Λίβανο, στις 31 Αυγούστου 2025. (Φωτογραφία αρχείου: Reuters)

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε διάφορες τοποθεσίες της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχοθέτησε κέντρο εκπαίδευσης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων.

«Χτυπήθηκαν αρκετές εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και τρομοκρατικές υποδομές που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για να προετοιμάζονται τρομοκρατικές επιθέσεις σε βάρος του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι το κέντρο εκπαίδευσης που στοχοθετήθηκε εξυπηρετούσε τη μονάδα αλ Ραντουάν, επίλεκτη δύναμη της Χεζμπολάχ.

 

