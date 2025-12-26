Το Ισραήλ βομβάρδισε στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε διάφορες τοποθεσίες της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχοθέτησε κέντρο εκπαίδευσης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων.

«Χτυπήθηκαν αρκετές εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και τρομοκρατικές υποδομές που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για να προετοιμάζονται τρομοκρατικές επιθέσεις σε βάρος του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι το κέντρο εκπαίδευσης που στοχοθετήθηκε εξυπηρετούσε τη μονάδα αλ Ραντουάν, επίλεκτη δύναμη της Χεζμπολάχ.