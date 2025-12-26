Δημοσίευμα-βόμβα: Ο Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ανταλλαγή εδαφών στην Ουκρανία, αλλά θέλει όλο το Ντονμπάς

Σύνοψη από το

  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι ανοικτή σε ανταλλαγή εδαφών στο πλαίσιο συμφωνίας για την Ουκρανία, επιθυμώντας όμως το σύνολο του Ντονμπάς. Συγκεκριμένα, «δεν αποκλείεται μια μερική ανταλλαγή εδαφών από τη ρωσική πλευρά» εκτός αυτής της περιοχής.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι αποστολές της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχουν πλησιάσει στην οριστικοποίηση ενός σχεδίου 20 σημείων μετά τις συνομιλίες στο Μαϊάμι.
  • Στη διάρκεια συνάντησής του με επιχειρηματίες, ο Πούτιν αναφέρθηκε και στο θέμα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, δηλώνοντας ότι συζητείται κοινή ρωσοαμερικανική διοίκηση του σταθμού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι ανοικτή σε ανταλλαγή εδαφών στο πλαίσιο συμφωνίας για την Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Kommersant. Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε σε κάποιους από τους κορυφαίους επιχειρηματίες της Ρωσίας ότι ίσως θα ήταν ανοικτός σε ανταλλαγή κάποιων εδαφών που ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία αλλά ότι επιθυμεί το σύνολο του Ντονμπάς.

Ο Αντρέι Κολεσνίκοφ, ο αρμόδιος συντάκτης της Kommersant για το Κρεμλίνο, ανέφερε ότι ο Πούτιν ενημέρωσε κορυφαίους επιχειρηματίες για τις λεπτομέρειες του σχεδίου σε συνάντηση που έγινε αργά το βράδυ στο Κρεμλίνο στις 24 Δεκεμβρίου.

Τι θέλει ο Πούτιν

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η ρωσική πλευρά συνεχίζει να είναι έτοιμη να κάνει τις παραχωρήσεις που εκείνος έκανε στο Άνκορατζ. Με άλλα λόγια, το ‘Ντονμπάς είναι δικό μας’», αναφέρεται στο δημοσίευμα της Kommersant, μιας από τις κορυφαίες εφημερίδες της Ρωσίας.

Στην ουσία, ο Πούτιν επιθυμεί το σύνολο του Ντονμπάς αλλά εκτός αυτής της περιοχής «δεν αποκλείεται μια μερική ανταλλαγή εδαφών από τη ρωσική πλευρά», έγραψε ο Κολεσνίκοφ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε σχόλιά του σε δημοσιογράφους που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του την Τετάρτη, δήλωσε ότι οι αποστολές της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχουν πλησιάσει στην οριστικοποίηση ενός σχεδίου 20 σημείων στις συνομιλίες που έγιναν το σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι.

Η Ρωσία ελέγχει το σύνολο της Κριμαίας την οποία προσάρτησε το 2014, περίπου το 90% του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, και τμήματα των περιφερειών του Χαρκόβου, του Σούμι, του Μικολάιφ και του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις.

Ο Πούτιν δήλωσε στις 19 Δεκεμβρίου πως πιστεύει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές των όρων που έθεσε το 2024: η Ουκρανία να αποσυρθεί από τις περιφέρειες του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και το Κίεβο να αποκηρύξει επισήμως τον στόχο του για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την Kommersant, ο Πούτιν στη διάρκεια της συνάντησής του με επιχειρηματίες αναφέρθηκε επίσης στο θέμα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη. Ο Πούτιν, σύμφωνα με την Kommersant, δήλωσε ότι συζητείται κοινή ρωσοαμερικανική διοίκηση του πυρηνικού σταθμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ζούμε περισσότερο. Ώρα να ζήσουμε και καλύτερα

Φούσκωμα μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου

Taste Atlas: Γιατί η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου

Ελληνικές μετοχές: Τι λένε οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι για το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:51 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Το Ισραήλ βομβάρδισε στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε διάφορες τοποθεσίες της φιλοϊρανικής οργάνωσης ...
10:15 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσικές επιθέσεις με drones σε τρία σκάφη υπό ξένη σημαία σε ουκρανικά λιμάνια

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν ζημι...
10:00 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Επιχειρηματίας σε ρόλο… Άγιου Βασίλη: Έδωσε στους εργαζόμενους μπόνους πάνω από 200 εκατ. ευρώ μετά την πώληση της εταιρείας του

Ένας διευθυντής εργοστασίου στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ αποδείχθηκε πραγματικός Άγιος Βασίλης στην π...
09:10 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Τραμπ – «Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συμφώνησε σε συνάντηση με τον Αμερικ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα