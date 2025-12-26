Χριστούγεννα: Sold out στις γιορτές τα μπουζούκια – «Υπάρχει παραφιλολογία για το κόστος» λέει μετρ νυχτερινού κέντρου

Ασφυκτική είναι η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας τις ημέρες των Χριστουγέννων, με τα νυχτερινά κέντρα να καταγράφουν υψηλή πληρότητα και συνεχή sold out. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, με το μουσικό σχήμα να είναι πλήρως κλεισμένο για μέρες μετά τις γιορτές.

Όπως ανέφερε ο μετρ του καταστήματος Γιώργος Φιλίππου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου έναν μήνα, με τις εμφανίσεις των γιορτών να είναι «σχεδόν 20 ημέρες sold out». «Το μαγαζί ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Τώρα που τελείωσε το πρόγραμμα έχει αδειάσει και γι’ αυτό υπάρχει αυτός ο συνωστισμός έξω», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κοινό περιλαμβάνει τόσο σταθερούς πελάτες και φίλους των καλλιτεχνών όσο και κόσμο που επιλέγει να διασκεδάσει κυρίως τις γιορτινές ημέρες. «Υπάρχει κόσμος που βγαίνει μόνο τα Χριστούγεννα και ήθελε να ξεσκάσει, να φύγει λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο κόστος, ο κ. Φιλίππου διέψευσε τις αναφορές για υπέρογκα ποσά χιλιάδων ευρώ ανά τραπέζι, κάνοντας λόγο για «παραφιλολογίες». Όπως εξήγησε, «κάποιος μπορεί να έρθει με 25 ευρώ για ποτό ή με περίπου 50 ευρώ το άτομο και μία φιάλη στα 200 ευρώ», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν επιλογές για όλα τα βαλάντια».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη μετακίνηση των θαμώνων, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι «ο κόσμος χρησιμοποιεί πλέον πολύ ταξί ή ιδιωτικά μέσα, καθώς τα αλκοτέστ είναι έντονα – και καλά κάνουν».

Τέλος, ο κ. Φιλίππου τόνισε ότι το συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο είναι πλήρως κλεισμένο μέχρι τις 9 Ιανουαρίου, με μικρά περιθώρια μόνο για ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, υπογραμμίζοντας πως η φετινή εορταστική περίοδος καταγράφει ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση στη νυχτερινή διασκέδαση της πρωτεύουσας.