Χριστούγεννα: Sold out στις γιορτές τα μπουζούκια – «Υπάρχει παραφιλολογία για το κόστος» λέει μετρ νυχτερινού κέντρου

Σύνοψη από το

  • Ασφυκτική είναι η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας τις ημέρες των Χριστουγέννων, με τα νυχτερινά κέντρα να καταγράφουν υψηλή πληρότητα και συνεχή sold out.
  • Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, το οποίο είναι πλήρως κλεισμένο μέχρι τις 9 Ιανουαρίου.
  • Ο μετρ Γιώργος Φιλίππου διέψευσε τις αναφορές για υπέρογκα ποσά, τονίζοντας ότι «υπάρχουν επιλογές για όλα τα βαλάντια».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρέμος Μάστορας

Ασφυκτική είναι η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας τις ημέρες των Χριστουγέννων, με τα νυχτερινά κέντρα να καταγράφουν υψηλή πληρότητα και συνεχή sold out. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, με το μουσικό σχήμα να είναι πλήρως κλεισμένο για μέρες μετά τις γιορτές.

Όπως ανέφερε ο μετρ του καταστήματος Γιώργος Φιλίππου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου έναν μήνα, με τις εμφανίσεις των γιορτών να είναι «σχεδόν 20 ημέρες sold out». «Το μαγαζί ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Τώρα που τελείωσε το πρόγραμμα έχει αδειάσει και γι’ αυτό υπάρχει αυτός ο συνωστισμός έξω», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κοινό περιλαμβάνει τόσο σταθερούς πελάτες και φίλους των καλλιτεχνών όσο και κόσμο που επιλέγει να διασκεδάσει κυρίως τις γιορτινές ημέρες. «Υπάρχει κόσμος που βγαίνει μόνο τα Χριστούγεννα και ήθελε να ξεσκάσει, να φύγει λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο κόστος, ο κ. Φιλίππου διέψευσε τις αναφορές για υπέρογκα ποσά χιλιάδων ευρώ ανά τραπέζι, κάνοντας λόγο για «παραφιλολογίες». Όπως εξήγησε, «κάποιος μπορεί να έρθει με 25 ευρώ για ποτό ή με περίπου 50 ευρώ το άτομο και μία φιάλη στα 200 ευρώ», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν επιλογές για όλα τα βαλάντια».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη μετακίνηση των θαμώνων, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι «ο κόσμος χρησιμοποιεί πλέον πολύ ταξί ή ιδιωτικά μέσα, καθώς τα αλκοτέστ είναι έντονα – και καλά κάνουν».

Τέλος, ο κ. Φιλίππου τόνισε ότι το συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο είναι πλήρως κλεισμένο μέχρι τις 9 Ιανουαρίου, με μικρά περιθώρια μόνο για ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, υπογραμμίζοντας πως η φετινή εορταστική περίοδος καταγράφει ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση στη νυχτερινή διασκέδαση της πρωτεύουσας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ζούμε περισσότερο. Ώρα να ζήσουμε και καλύτερα

Φούσκωμα μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου

Taste Atlas: Γιατί η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου

Ελληνικές μετοχές: Τι λένε οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι για το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:00 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Συνελήφθη ο γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου που είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι 

Συνελήφθη σήμερα ο γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, που βρέθηκε απανθρακωμένη κατά τη δι...
11:59 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο δυστύχημα στην Πατρών-Πύργου: 16χρονος ο νεκρός από την μετωπική σύγκρουση οχημάτων – Ένας 17χρονος ανάμεσα στους τραυματίες 

Νέες πληροφορίες για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 25 Δεκεμβρίου β...
11:54 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ροδόπη: Από ξυλόσομπα ξεκίνησε η φωτιά στο σπίτι του 7χρονου που έχασε τη ζωή του – Με σοβαρά εγκαύματα ο μικρός αδελφός του και ο πατέρας του

Τραγωδία στο Ρίζωμα Ροδόπης, όπου ένα αγοράκι 7 ετών έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε...
11:27 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Στο Ασκληπιείο Βούλας 16χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος 

Στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας μεταφέρθηκε με ίδια μέσα, το βράδυ της Πέμπτης μια 16χρονη, έ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα