Τηλεθέαση (25/12): Τι παρακολούθησε το βράδυ των Χριστουγέννων το κοινό;

Μία δυνατή «μάχη» έδωσαν το βράδυ των Χριστουγέννων (25/12) οι τηλεοπτικοί σταθμοί, κάτι που αποτυπώνεται και στον πίνακα τηλεθέασης.
Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Πέμπτης, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι σου» με 20%, ενώ ακολούθησε η ελληνική ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής» με 13,3% και η ξένη ταινία «Μόνος στο σπίτι 3» με 12,3%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι σου» με 14,7%, με την ελληνική ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 13,8% και στην τρίτη η ξένη ταινία «Μόνος στο σπίτι 3» με 12,3%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 20%
- ALPHA – Ελληνική ταινία: Δεσποινίς Διευθυντής 13,3%
- STAR – Ξένη ταινία: Μόνος στο σπίτι 3 12,3%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) 12,1%
- ANT1 – Ελληνική ταινία: Η παριζιάνα 10,5%
- SKAI – Ξένη ταινία: The Holiday 9,6%
- MEGA – Ελληνική ταινία: Αχ! Αυτή η γυναίκα μου 8,3%
- MEGA – Έχω Παιδιά (Ε) 5,2%
- OPEN – Ξένη ταινία: Ο Εφευρέτης των Χριστουγέννων 4%
- OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 2,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 14,7%
- ALPHA – Ελληνική ταινία: Δεσποινίς Διευθυντής 13,8%
- STAR – Ξένη ταινία: Μόνος στο σπίτι 3 12,3%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) 9,9%
- ANT1 – Ελληνική ταινία: Η παριζιάνα 9,3%
- SKAI – Ξένη ταινία: The Holiday 9,2%
- MEGA – Ελληνική ταινία: Αχ! Αυτή η γυναίκα μου 8,3%
- MEGA – Έχω Παιδιά (Ε) 5%
- OPEN – Ξένη ταινία: Ο Εφευρέτης των Χριστουγέννων 4,1%
- OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 3%