Τηλεθέαση (25/12): Τι παρακολούθησε το βράδυ των Χριστουγέννων το κοινό;

Μία δυνατή «μάχη» έδωσαν το βράδυ των Χριστουγέννων (25/12) οι τηλεοπτικοί σταθμοί, κάτι που αποτυπώνεται και στον πίνακα τηλεθέασης. 

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Πέμπτης, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι σου» με 20%, ενώ ακολούθησε η ελληνική ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής» με 13,3% και η ξένη ταινία «Μόνος στο σπίτι 3» με 12,3%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι σου» με 14,7%, με την ελληνική ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με  13,8% και στην τρίτη η ξένη ταινία «Μόνος στο σπίτι 3» με 12,3%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 20%
  • ALPHA – Ελληνική ταινία: Δεσποινίς Διευθυντής 13,3%
  • STAR – Ξένη ταινία: Μόνος στο σπίτι 3 12,3%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) 12,1%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Η παριζιάνα 10,5%
  • SKAI – Ξένη ταινία: The Holiday 9,6%
  • MEGA – Ελληνική ταινία: Αχ! Αυτή η γυναίκα μου 8,3%
  • MEGA – Έχω Παιδιά (Ε) 5,2%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Ο Εφευρέτης των Χριστουγέννων 4%
  • OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 2,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 14,7%
  • ALPHA – Ελληνική ταινία: Δεσποινίς Διευθυντής 13,8%
  • STAR – Ξένη ταινία: Μόνος στο σπίτι 3 12,3%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) 9,9%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Η παριζιάνα 9,3%
  • SKAI – Ξένη ταινία: The Holiday 9,2%
  • MEGA – Ελληνική ταινία: Αχ! Αυτή η γυναίκα μου 8,3%
  • MEGA – Έχω Παιδιά (Ε) 5%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Ο Εφευρέτης των Χριστουγέννων 4,1%
  • OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 3%

