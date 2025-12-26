Τηλεθέαση (25/12): Τι παρακολούθησε το βράδυ των Χριστουγέννων το κοινό;

Μία δυνατή «μάχη» έδωσαν το βράδυ των Χριστουγέννων (25/12) οι τηλεοπτικοί σταθμοί, κάτι που αποτυπώνεται και στον πίνακα τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Πέμπτης, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι σου» με 20%, ενώ ακολούθησε η ελληνική ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής» με 13,3% και η ξένη ταινία «Μόνος στο σπίτι 3» με 12,3%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι σου» με 14,7%, με την ελληνική ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 13,8% και στην τρίτη η ξένη ταινία «Μόνος στο σπίτι 3» με 12,3%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 20%

ALPHA – Ελληνική ταινία: Δεσποινίς Διευθυντής 13,3%

STAR – Ξένη ταινία: Μόνος στο σπίτι 3 12,3%

ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) 12,1%

ANT1 – Ελληνική ταινία: Η παριζιάνα 10,5%

SKAI – Ξένη ταινία: The Holiday 9,6%

MEGA – Ελληνική ταινία: Αχ! Αυτή η γυναίκα μου 8,3%

MEGA – Έχω Παιδιά (Ε) 5,2%

OPEN – Ξένη ταινία: Ο Εφευρέτης των Χριστουγέννων 4%

OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 2,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό