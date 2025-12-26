Παναγιώτα Διαμαντή: Η δασκάλα της Φουρνάς Ευρυτανίας ανάμεσα στους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως – Τι είχε πει η ίδια στο enikos.gr 

Η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα στη Φουρνά Ευρυτανίας, έχει αναγνωριστεί ως μία από τους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως από το Global Teacher Prize του Varkey Foundation, σε συνεργασία με την UNESCO.

Όπως έγραψε η ίδια σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα: «Με μεγάλη τιμή και χαρά ανακοινώθηκε και επίσημα η ένταξή μου στους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως από το Global Teacher Prize του Varkey Foundation, σε συνεργασία με την UNESCO, έναν θεσμό παγκόσμιας εμβέλειας που αξιολογεί χιλιάδες εκπαιδευτικούς μετά από πολυεπίπεδη διεθνή αξιολόγηση από ανεξάρτητες επιτροπές παγκόσμιου κύρους, με βάση τον παιδαγωγικό αντίκτυπο, την κοινωνική προσφορά και την εκπαιδευτική ηγεσία.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, Ελληνίδα εκπαιδευτικός από μικρό μονοθέσιο δημοτικό σχολείο συγκαταλέγεται στη λίστα αυτή και αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη να εκπροσωπώ τη χώρα μας διεθνώς!

Ανάμεσα σε συναδέλφους από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Ωκεανία και την Αφρική, από περιοχές εξαιρετικά προηγμένες αλλά και περιοχές όπου η εκπαίδευση δεν είναι αυτονόητο δικαίωμα αλλά καθημερινός αγώνας, συναντώ εκπαιδευτικούς που παράγουν πραγματικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα!

Έργα υψηλού επιπέδου και ουσίας που είναι ειλικρινά τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσά τους!».

«Είμαι πάρα πολύ περήφανη ως εκπαιδευτικός και ως πολίτης»

Η δασκάλα-πρότυπο, είχε βραβευτεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου από την Ακαδημία Αθηνών για το εκπαιδευτικό της έργο στη δυσπρόσιτη αυτή περιοχή και όπως είχε περιγράψει μιλώντας στο enikos.gr, νιώθει «πάρα πολύ περήφανη, πρώτα απ’ όλα ως εκπαιδευτικός, αλλά και ως ευαισθητοποιημένη πολίτης». «Δείχνουμε ότι ένα μικρό σχολείο μπορεί να έχει φωνή και λόγο, μέσω των παιδιών που βρίσκονται εκεί, παρά τα λιγότερα ερεθίσματα που μπορεί να έχουν», είχε επισημάνει.

«Το δημοτικό σχολείο φέτος θα είχε ένα παιδί, λόγω έλλειψης μαθητών και σε συνδυασμό με το κλείσιμο, τότε, του νηπιαγωγείου, είχε σημάνει η ”αρχή του τέλους”. Αυτή τη στιγμή όλα ανατράπηκαν. Είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα για το χωριό και τον τόπο. Πέραν των ανθρώπων που ήρθαν, άνοιξαν δύο νέα μαγαζιά, το ένα εκ των οποίων είναι από μια από τις οικογένειες αυτές. Προετοιμάζεται και τρίτο. Η αλλαγή είναι πολύ μεγάλη σε κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό επίπεδο. Αυτή η δράση επεκτείνεται. Δεν είναι ένα πείραμα το οποίο έγινε σε ένα χωριό, έτυχε και πέτυχε. Είναι ένας σχεδιασμός, τον οποίο κάνουμε και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθάμε και άλλα χωριά», εξηγεί στο enikos.gr.

Στις 9 Ιανουαρίου του 2026 η κα Διαμαντή θα βραβευτεί εκ νέου από το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων για την κοινωνική της προσφορά.

«Η δράση πέραν της Φουρνάς, επεκτάθηκε πανελλαδικά, ευεργετώντας και την περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων, με μια οικογένεια που έχει πάει ήδη εκεί και μέσα στον Ιανουάριο θα ανακοινωθεί και τρίτο χωριό στην περιοχή της Βοιωτίας το οποίο θα συμμετάσχει στη δράση και θα πάνε ακόμη 5 οικογένειες. Εμείς αποτελούμε αυτόν τον δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στις οικογένειες και τα χωριά», υπογράμμισε ακόμη η ίδια.