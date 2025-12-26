Σέρρες: Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο διοικητή της Πυροσβεστικής

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν στο Μπέλες οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Πορροΐων, στις Σέρρες. Τα ίχνη του αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης, όταν κι έφυγε από το σπίτι του.

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν τα drones να καταγράψουν καθαρές εικόνες, κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του σε δύσβατα σημεία και σε μια περιοχή που ο ίδιος ήξερε πολύ καλά και ως πυροσβέστης αλλά και ως περιπατητής.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, παίρνουν μέρος ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές Drone και οχήματα 4χ4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

«Κλειδί» το smart watch ρολόι που φορά

Κλειδί για τον εντοπισμό του μπορεί να αποδειχθεί το smart watch ρολόι που φορά, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Πληροφορίες που μεταδίδει η voria.gr, αναφέρουν πως τις έρευνες δυσχεραίνει το γεγονός ότι καμία κάμερα κλειστού κυκλώματος δεν έχει καταγράψει τις κινήσεις του 45χρονου, ενώ ούτε κάποια μαρτυρία έχει ρίξει φως σχετικά με το δρομολόγιο που ακολούθησε φεύγοντας από το σπίτι του.

Υπενθυμίζεται πως για την εξαφάνιση του 45χρονου έχει ενεργοποιηθεί το Silver Alert.