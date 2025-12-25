Σέρρες: Αγωνία για τον αγνοούμενο πυροσβέστη – Απαντήσεις στο smartwatch του αναζητούν οι Αρχές

Σέρρες: Αγωνία για τον αγνοούμενο πυροσβέστη – Απαντήσεις στο smartwatch του αναζητούν οι Αρχές

Άκαρπες παρέμειναν και σήμερα (25/12) οι έρευνες για την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, Κωσταντίνου Γκίνη, στις Σέρρες.

Ο 45χρονος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, καθώς έφυγε από το σπίτι που διαμένει με τη σύζυγο και τα παιδιά του και έκτοτε αναζητείται. Άφησε στο σπίτι του τα προσωπικά του αντικείμενα, το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, όμως έφυγε με το αυτοκίνητο του.

Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, Πυροσβεστική, Αστυνομία, μέλη των εθελοντικών ομάδων της ΕΠΟΜΕΑ, του ΟΦΚΑΘ και του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης έψαξαν και σήμερα σε όλα δύσβατα σημεία. Το έργο βοήθησαν και drones.

Κλειδί για τον εντοπισμό του μπορεί να αποδειχθεί το smart watch ρολόι που φορά, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η voria.gr, τις έρευνες δυσχεραίνει το γεγονός ότι καμία κάμερα κλειστού κυκλώματος δεν έχει καταγράψει τις κινήσεις του 45χρονου, ενώ ούτε κάποια μαρτυρία έχει ρίξει φως σχετικά με το δρομολόγιο που ακολούθησε φεύγοντας από το σπίτι του.

Υπενθυμίζεται πως για την εξαφάνιση του 45χρονου έχει ενεργοποιηθεί το Silver Alert.

