Σέρρες: Σαρώνουν πεδιάδα και βουνό για την εξαφάνιση του πυροσβέστη – Άκαρπες οι έρευνες – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, Κωνσταντίνου Γκίνη, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από τις 23 Δεκεμβρίου.
  • Οι έρευνες εκτείνονται σε μία αχανή περιοχή, τόσο στην πεδιάδα όσο και στο βουνό, με τη συμμετοχή της ΕΜΑΚ, εθελοντικών ομάδων και drone.
  • Τις έρευνες δυσχεραίνει το γεγονός ότι καμία κάμερα κλειστού κυκλώματος δεν έχει καταγράψει τις κινήσεις του 45χρονου, ούτε κάποια μαρτυρία έχει ρίξει φως.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σέρρες: Σαρώνουν πεδιάδα και βουνό για την εξαφάνιση του πυροσβέστη – Άκαρπες οι έρευνες – ΒΙΝΤΕΟ

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, Κωνσταντίνου Γκίνη, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από το πρωί της περασμένης Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου.

Παρότι οι έρευνες εκτείνονται σε μία αχανή περιοχή, τόσο στην πεδιάδα όσο και στο βουνό, οι ομάδες διάσωσης των αρχών, αλλά και οι εθελοντικές, δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να βρουν κανένα ίχνος του 45χρονου διοικητή, σύμφωνα με τη voria.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις έρευνες δυσχεραίνει το γεγονός ότι καμία κάμερα κλειστού κυκλώματος δεν έχει καταγράψει τις κινήσεις του 45χρονου, ενώ ούτε κάποια μαρτυρία έχει ρίξει φως σχετικά με το δρομολόγιο που ακολούθησε φεύγοντας από το σπίτι του.

Στις έρευνες συμμετέχει η ΕΜΑΚ αλλά και εθελοντικές ομάδες, με πάνω από 60 άτομα να βρίσκονται επί ποδός, χρησιμοποιώντας και drone στην επιχείρηση.

Υπενθυμίζεται πως για την εξαφάνιση του 45χρονου έχει ενεργοποιηθεί το Silver Alert.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

12 Χριστουγεννιάτικες υπερτροφές που πρέπει να συμπεριλάβετε στο γιορτινό τραπέζι – Είναι νόστιμες και θα σας χορτάσουν

Οι επιστήμονες βρήκαν το μυστικό της μακροζωίας – Ποιοι μπορεί να ξεπεράσουν τα 100, σύμφωνα με μελέτη

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε κάνουν πρεμιέρα και τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τις αγορές τους στα καταστήμα...

ΔΥΠΑ: Έρχονται 2.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους σε δήμους- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:13 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο – Δεν προηγήθηκε τηλεφώνημα από τους δράστες

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων έξ...
16:52 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Η πίστη πρέπει να επουλώνει πληγές και όχι για να αναζωπυρώνει πολεμικές συρράξεις

Το δικό του μήνυμα, ειρήνης, αγάπης, ενότητας και αλληλεγγύης, απηύθυνε, για τη γιορτή των Χρι...
16:08 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Οργή Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train – «Αρρωστημένη συμπεριφορά»

Ιδιαίτερα οργισμένος εμφανίζεται ο Νίκος Πλακιάς λόγω της ευχετήριας κάρτας που δημοσίευσε η H...
15:18 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας για αλκοτέστ – Σε 7.000 ελέγχους εντοπίστηκαν 87 παραβάτες

Αρκετά μπλόκα έστησε χθες στο κέντρο της Αθήνας η Τροχαία, όπου εντοπίστηκαν περίπου 87 θετικά...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα