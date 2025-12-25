«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από τη θέληση της ψυχής»: Το μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε από την επίθεση των Χούθι

  • Ο Βαγγέλης Σταρίδας, ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που επέζησε από την επίθεση των Χούθι σε ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο, έκανε την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση ανήμερα των Χριστουγέννων μέσω Facebook.
  • Στην ανάρτησή του, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό του και προσευχήθηκαν για εκείνον, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από τη δύναμη της ψυχής και της θέλησης».
  • Οι Χούθι είχαν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση στο υπό λιβεριανή σημαία ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Eternity C, δηλώνοντας ότι έγινε σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.
«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από τη θέληση της ψυχής»: Το μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε από την επίθεση των Χούθι

Ανάρτηση στο Facebook έκανε ανήμερα των Χριστουγέννων ο Βαγγέλης Σταρίδας, ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που πέρασε 48 δραματικές ώρες στη θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι σε ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο Eternity C στην Ερυθρά Θάλασσα στις αρχές του Ιουλίου.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την δραματική περιπέτεια που βίωσε το καλοκαίρι. Ο Βαγγέλης Σταρίδας θέλησε, μέσω της ανάρτησής του στο Facebook, να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν στο πλευρό του και προσευχήθηκαν για εκείνον, αλλά και όσους αγωνιούσαν μαζί με την οικογένειά του εκείνες τις δύσκολες ώρες.

«Καλημέρα και χρόνια πολλά!!!

Θέλω μέσα από την ψυχή μου, να ευχαριστώ όλον τον κόσμο για την συμπαράσταση και τις προσευχές σας στην περιπέτεια που πέρασα το καλοκαίρι..

Εσάς, που δείξατε αγάπη και συμπαράσταση στους δικούς μου, και ξέρω ότι όλοι αγωνιουσατε μαζί τους!

Μόνο δύναμη μου στέλνατε να ξεπεράσω όλον αυτόν τον άθλο!

Ας γίνει παράδειγμα σε όλους και στα παιδιά μας, πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από την δύναμη της ψυχής και της θέλησης!

Μακάρι να είμαι ο τελευταίος που ήταν να περάσει κάτι τέτοιο!

Καλές και ασφαλείς θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας!

Αυτές τις μέρες κατέβασα πάλι το Facebook και με συγκίνησε η αγάπη και το ενδιαφέρον όλων σας.

Σας ευχαριστώ όλους!!!

Θέλω να ευχηθώ υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ! ! !».

Οι Χούθι είχαν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση στο υπό λιβεριανή σημαία ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Eternity C. «Η ναυτική δύναμη των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης στόχευσε το πλοίο (ETERNITY C)», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών, Γιαχία Σάρι, ισχυριζόμενος ότι η επίθεση έγινε σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα και υποστηρίζοντας ότι το πλοίο κατευθυνόταν προς το ισραηλινό λιμάνι Εϊλάτ.

Η επίθεση συνέβη καθώς το πλοίο έπλεε σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων ανοικτά του λιμανιού Χοντάιντα της Υεμένης. Η επίθεση εξαπολύθηκε από πλωτά drones και ενόπλους των Χούθι που επέβαιναν σε ταχύπλοα στα ανοικτά της Υεμένης.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Στα πλάνα φαίνεται η εκτόξευση αντιπλοϊκών πυραύλων από την Υεμένη και η στιγμή που αυτοί χτυπούν το «Eternity C» ενώ αυτό πλέει στην Ερυθρά Θάλασσα. Στη συνέχεια, το βίντεο παρουσιάζει τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη το φορτηγό πλοίο καθώς και την πλήρη βύθισή του.

 

 

