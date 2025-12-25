Τουρκία: Τι υποστηρίζει εμπειρογνώμονας σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος – Σαρώνουν την περιοχή στο σημείο της συντριβής του Falcon 

Ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος της συντριβής του ιδιωτικού τζετ, στο οποίο επέβαινε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα. Νεκροί είναι και οι 8 επιβαίνοντες, Λίβυοι αξιωματούχοι και πλήρωμα, μεταξύ των οποίων και μια Ελληνίδα αεροσυνοδός. Ο πιλότος πρόλαβε να αναφέρει ηλεκτρική βλάβη, και ζήτησε επείγουσα προσγείωση.

Σύμφωνα με το CΝΝ ΤURK, εμπειρογνώμονας ισχυρίζεται πως πέραν της τεχνικής βλάβης κάποια άλλη αίτια οδήγησε στην πρόσκρουση, όπως για παράδειγμα φωτιά ή εξωτερικός παράγοντας.

Σύμφωνα, με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η ταυτοποίησης των σορών θα πάρει χρόνο. Επιπλέον, η τουρκική εφημερίδα Nefes αναφέρει ότι διενεργούνται τοξικολογικές εξετάσεις και νεκροψία στις σορούς για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου. Στο πλαίσιο της έρευνας της Γενικής Εισαγγελίας της Αγκύρας εξετάζεται τώρα το «αξιόπλοο» του αεροσκάφους.

Αντιπροσωπία της Λιβύης, συνοδευόμενη από τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας, έφτασε χθες στο σημείο συντριβής. Ανάμεσά τους και συγγενείς των νεκρών.

Μόνο συντρίμμια έχουν απομείνει από το αεροσκάφους μετά την πτώση του, η οποία κόστισε τη ζωή σε όλους τους επιβαίνοντες, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ, 4 υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους που συναποτελούν την Λιβυκή αποστολή στην Τουρκία, αλλά και 3 μέλη του πληρώματος.

Από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αρμόδιες τουρκικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι στο αεροπλάνο επέβαινε και μία Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Ερασιτεχνικά βίντεο κατέγραψαν τη λάμψη από τη στιγμή της έκρηξης. «Υπήρξε ένας δυνατός κρότος. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι ήταν σεισμός. Όταν φτάσαμε, υπήρχε μυρωδιά καυσίμων. Υπήρχαν και κομμάτια από το αεροπλάνο, μικρά θραύσματα. Αναρωτιόμασταν αν υπήρχε κάτι που μπορούσαμε να κάνουμε», ανέφερε κάτοικος περιοχής, κοντά στο σημείο της συντριβής.

Το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα της Άγκυρας στις 20:10 τοπική ώρα με προορισμό την Τρίπολη. Περίπου 40 λεπτά αργότερα ελήφθη ειδοποίηση για έκτακτη προσγείωση στην περιοχή Χαϊμάνα. Στις 20:52 χάνεται οριστικά η επικοινωνία με το αεροσκάφος.

«Οι έρευνες συνεχίζονται. Ωστόσο, ένα από τα σημεία στα οποία φαίνεται ότι θα επικεντρωθεί σημαντικός όγκος πόρων αφορά το εξής: σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αξιωματούχοι, περίπου 15 λεπτά μετά την απογείωση, το αεροσκάφος ανέφερε ηλεκτρικά προβλήματα», σημείωσε ο δημοσιογράφος του TRT, Άντριου Χόπκινς.

Σαρώνουν την περιοχή στο σημείο της συντριβής

Τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας, ιατρικό προσωπικό και ομάδες έρευνας και διάσωσης σαρώνουν την περιοχή στο σημείο της συντριβής.

«Η αιτία του ατυχήματος διερευνάται διεξοδικά και με σχολαστικότητα από τα αρμόδια κρατικά μας όργανα, σε συνεργασία με τις αρχές της Λιβύης», σημείωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.

«Τα συντρίμμια καλύπτουν έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ομάδες από το Κέντρο Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών πραγματοποίησαν επιτόπιες εργασίες στον τόπο του ατυχήματος και στις 2:45 π.μ. εντόπισαν τον καταγραφέα φωνής του αεροσκάφους στην περιοχή των συντριμμιών», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά.

Οι αρχές εντόπισαν και το μαύρο κουτί που αναμένεται να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο πόνος της Λιβύης, με την οποία έχουμε ιστορικές, πολιτικές, οικονομικές και βαθιές σχέσεις, είναι φυσικά και πόνος της Τουρκίας. Με την ευκαιρία αυτή, εκφράζω τα συλλυπητήριά μας στη φίλη και αδελφή χώρα Λιβύη και προσεύχομαι στον Θεό να δώσει έλεος στους νεκρούς, σημείωσε σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν.