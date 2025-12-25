Τουρκία: Τα δραματικά λεπτά πριν από τη συντριβή του Falcon-50, το σήμα «PAN-PAN» και η Ελληνίδα αεροσυνοδός – Σε ουδέτερη χώρα το μαύρο κουτί

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού τζετ, Falcon-50, στο οποίο επέβαινε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης. Όλοι οι επιβαίνοντες, Λίβυοι αξιωματούχοι και πλήρωμα, συνολικά 8 άτομα, σκοτώθηκαν, ενώ την Τετάρτη, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε επίσημη επιβεβαίωση της παρουσίας Ελληνίδας πολίτη στο πλήρωμα του μοιραίου αεροσκάφους.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το μαύρο κουτί του αεροπλάνο και ο καταγραφέας συνομιλιών του πιλοτηρίου έχει ήδη ανασυρθεί και εξετάζονται τις τελευταίες ώρες προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Παράλληλα, στο σημείο της συντριβής βρίσκεται και αντιπροσωπεία από την Λιβύη, ανώτατων αξιωματούχων στρατού, που πραγματοποιεί τη δική της αυτοψία.

Παράλληλα, κυκλοφορούν αντικρουόμενες εκτιμήσεις για τα αίτια της πτώσης. Ορισμένες φωνές, ακόμη και πολιτικά πρόσωπα, κάνουν λόγο για ενδεχόμενο δολιοφθοράς, ωστόσο η εισαγγελία της Άγκυρας έχει ξεκινήσει έρευνα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Μέχρι στιγμής, οι επίσημες αναφορές συγκλίνουν στο σενάριο της τεχνικής βλάβης, κάτι που φέρεται να είχε αναφέρει και το ίδιο το πλήρωμα, λίγο πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους, το οποίο είχε κατασκευαστεί το 1976.

Επίσης τίθενται ερωτήματα για το κατά πόσο το δυστύχημα ενδέχεται να επηρεάσει τις σχέσεις της κυβέρνησης της Τρίπολης με την Άγκυρα. Ο εκλιπών αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ, φέρεται να είχε εκφράσει διαφωνίες κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης στην Τουρκία σχετικά με τη μόνιμη παρουσία ξένων στρατευμάτων στη χώρα του, αν και είχε συμφωνηθεί τελικά η παράταση για δύο χρόνια της παραμονής του τουρκικού στρατού στη Λιβύη.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν αναμένεται να επηρεαστούν ουσιαστικά οι ήδη καλά εδραιωμένες σχέσεις, μεταξύ Τρίπολης και Άγκυρας.

Σε ουδέτερη χώρα θα αναλυθεί το μαύρο κουτί

Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους θα αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική κυβέρνηση. «Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο X.

Τα ευρήματα θα κοινοποιηθούν «στη χώρα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο με πλήρη διαφάνεια», πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, σε αυτό επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ. Ανάμεσα στα θύματα είναι και η αεροσυνοδός Maria Pappa.

Τα 20 δραματικά λεπτά πριν από τη συντριβή του Falcon

Ο πιλότος του αεροσκάφους εξέδωσε πολλαπλά σήματα κινδύνου, επικαλούμενος ηλεκτρική βλάβη, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών.

Σε λεπτομερή ανάρτησή του στο X, ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου δήλωσε ότι το αεροσκάφος, με κωδικό πτήσης 9H-DFS και καταχωρημένο στην Πολιτική Αεροπορία της Μάλτας, αναχώρησε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας στις 20:17, τοπική ώρα (19:17 ώρα Ελλάδας) για το αεροδρόμιο Μίτιγκα στην πρωτεύουσα της Λιβύης, Τρίπολη, και αργότερα συνετρίβη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το αεροσκάφος, που λειτουργούσε με το σήμα κλήσης HMJ185, απογειώθηκε σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες και μεταφέρθηκε διαδοχικά από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου για τον έλεγχο προσέγγισης και στη συνέχεια στις μονάδες ελέγχου περιοχής.

Το αεροσκάφος έλαβε έπειτα άδεια για να αναχωρήσει και τελευταία άδεια να πετάξει σε υψόμετρο 34.000 ποδιών στις 20:25 τοπική ώρα (19:25 ώρα Ελλάδας), τόνισε ο Ουράλογλου.

Στις 20:31 τοπική ώρα, ενώ πετούσε σε ύψος περίπου 32.000 ποδιών, ο πιλότος εξέδωσε τρεις φορές σήμα κινδύνου “PAN-PAN” , ένα επίπεδο επείγουσας κατάστασης κάτω από το “MAYDAY”, και ανέφερε μια γενική ηλεκτρική βλάβη, ζητώντας από ραντάρ κατευθύνσεις να επιστρέψει στην τουρκική πρωτεύουσα.

Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας έδωσε αμέσως οδηγίες στο πλήρωμα σχετικά με την κατεύθυνση και το προφίλ καθόδου για επείγουσα επιστροφή στο αεροδρόμιο Εσένμπογα. Στις 20:33, ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης αναμεταδότη 7700, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού έκτακτης ανάγκης στην αεροπορία. Λίγο αργότερα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν τα δεδομένα υψομέτρου του αεροσκάφους από το ραντάρ.

Λόγω αυξανόμενων παρεμβολών στις επικοινωνίες πιλότου-ελεγκτή, οι ελεγκτές επιχείρησαν ακουστικούς ελέγχους στις 20:34. Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε πίσω στον έλεγχο προσέγγισης αφού επιβεβαίωσε το επίπεδο καθόδου του για επείγουσα επιστροφή.

Στις 20:35, ο πιλότος εξέδωσε ξανά σήμα κινδύνου “PAN-PAN” και επικοινώνησε με τον έλεγχο προσέγγισης, λαμβάνοντας ενημερωμένα πορεία από ραντάρ και καθορισμένα επίπεδα καθόδου.

Ωστόσο, μέχρι τις 20:36, η επικοινωνία επιδεινώθηκε. Παρατηρήθηκαν επίσης μερικές απώλειες δεδομένων πτήσης στις οθόνες ραντάρ.

Στις 20:38, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ανέφεραν ότι το αεροσκάφος είχε εξαφανιστεί εντελώς από τα ραντάρ. Έγιναν πολλαπλές προσπάθειες σε διαφορετικές συχνότητες για περίπου πέντε λεπτά, αλλά δεν ελήφθη καμία απάντηση.

Ενημερώθηκαν αμέσως οι μονάδες έρευνας και διάσωσης, δήλωσε ο Ουράλογλου. Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από αέρος και εδάφους από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά τη συντριβή, το Κέντρο Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών στάλθηκε στο σημείο σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, συμπλήρωσε ο υπουργός.

Η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά ανάμεσα στα θύματα

Μεταξύ των μελών του πληρώματος που σκοτώθηκαν ήταν και η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά. Η ίδια εργαζόταν από το 2006, και ήταν η πρώτη της ημέρα στην εταιρεία, όπως και η πρώτη της πτήση, σύμφωνα με τον σύντροφό της. «Γενικά της άρεσε να πετάει, αν και σκεφτόταν να τα παρατήσει» αναφέρει.

Το ζευγάρι ήταν μαζί περίπου 20 χρόνια, ενώ τα τελευταία 9 συζούσαν στην Αθήνα. Ο σύντροφός της Μαρίας Παππά, πληροφορήθηκε για τον θάνατό της από το ίντερνετ. «Ήξερα λεπτομέρειες της πτήσης και μόλις το είδα, κατάλαβα…», λέει και προσθέτει πως η οικογένειά της αναμένει οδηγίες για την αναγνώριση της σορού της.

Από την πλευρά της, μία φίλη της αναφέρει στο enikos.gr πως το μόνο που θέλει να μοιραστεί, αυτές τις τραγικές στιγμές, είναι πως η 42χρονη «ήταν ένα γλυκό και πρόθυμο κορίτσι που αγαπούσε πολύ αυτή τη δουλειά». Όσοι την γνώριζαν μιλούν για μια γυναίκα που λάτρευε τα ταξίδια, τα ύψη και τη ζωή στον αέρα, κάτι που αποτύπωνε συχνά και μέσα από φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.