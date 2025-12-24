Τουρκία: Ήταν η πρώτη πτήση με το Falcon 50 για την αεροσυνοδό Μαρία Παππά που σκοτώθηκε – «Είμαι ζωντανός νεκρός» λέει ο σύντροφός της

Το πρώτο ταξίδι με το Falcon 50, έμελλε να είναι και το τελευταίο της 42χρονης αεροσυνοδού Μαρίας Παππά, η οποία έχασε την ζωή της, όταν το αεροσκάφος συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης, νότια της Άγκυρας. «Είμαι ζωντανός νεκρός, τι να σας πω;» λέει στο enikos.gr συντετριμμένος ο σύντροφός της, που ήταν μαζί της επί σχεδόν 20 χρόνια, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει πως κόπηκε πρόωρα το νήμα της ζωής της γυναίκας, που είχε αφιερώσει την καθημερινότητά της στον ουρανό.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Στο αεροσκάφος που συνετρίβη επέβαινε πενταμελής υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη και τρία άτομα πλήρωμα, όλοι νεκροί. Μεταξύ των μελών του πληρώματος, ήταν και η αεροσυνοδός Μαρία Παππά. Η ίδια εργαζόταν από το 2006, και ήταν η πρώτη της ημέρα στην εταιρεία, όπως και η πρώτη της πτήση, σύμφωνα με τον σύντροφό της. «Γενικά της άρεσε να πετάει, αν και σκεφτόταν να τα παρατήσει» αναφέρει.

Το ζευγάρι ήταν μαζί περίπου 20 χρόνια, ενώ τα τελευταία 9 συζούσαν στην Αθήνα. Ο σύντροφός της Μαρίας Παππά, πληροφορήθηκε για τον θάνατό της από το ίντερνετ. «Ήξερα λεπτομέρειες της πτήσης και μόλις το είδα, κατάλαβα…», λέει και προσθέτει πως η οικογένειά της αναμένει οδηγίες για την αναγνώριση της σορού της.

Από την πλευρά της, μία φίλη της αναφέρει στο enikos.gr πως το μόνο που θέλει να μοιραστεί, αυτές τις τραγικές στιγμές, είναι πως η 42χρονη «ήταν ένα γλυκό και πρόθυμο κορίτσι που αγαπούσε πολύ αυτή τη δουλειά». Όσοι την γνώριζαν μιλούν για μια γυναίκα που λάτρευε τα ταξίδια, τα ύψη και τη ζωή στον αέρα, κάτι που αποτύπωνε συχνά και μέσα από φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ουδέτερη χώρα θα αναλυθεί το μαύρο κουτί του αεροσκάφους που συνετρίβη

Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους που συνετρίβη χθες το βράδυ κοντά στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και συμβούλων του, θα αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική κυβέρνηση.

«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο X.

Η ανάλυση «μπορεί να διαρκέσει μήνες»

Ο υποστράτηγος Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ και τέσσερις άλλοι βοηθοί του επέστρεφαν στην Τρίπολη μετά από συνομιλίες στην Άγκυρα με Τούρκους στρατιωτικούς αξιωματούχους. Στο αεροπλάνο επέβαιναν οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών μελών του πληρώματος.

Ο πρωθυπουργός της Λιβύης Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα εξέφρασε «βαθιά θλίψη και μεγάλη οδύνη» για τον θάνατο του αρχηγού του στρατού.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανέφερε ότι οι σοροί των θυμάτων βρίσκονται ακόμα στον τόπο της συντριβής, που καλύπτει περίπου τρία τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εξήγησε ότι μία λιβυκή αντιπροσωπεία με 22 μέλη, συμπεριλαμβανομένων πέντε συγγενών των νεκρών, είχε φτάσει στην Άγκυρα.

«Προσευχόμαστε για το έλεος του Θεού για όσους έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό ατύχημα και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους», πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών.

Τουρκικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η εισαγγελία της Άγκυρας έχει ξεκινήσει έρευνα για το δυστύχημα.

Ο Τόλγκα Τούζουν Ινάν διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μπαχτσέσεχίρ της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι μια ηλεκτρική βλάβη δεν είναι σε θέση να προκαλέσει ολική συσκότιση σε ένα αεροσκάφος.

«Όταν πολλαπλοί παράγοντες συνδυαστούν με τις μετεωρολογικές συνθήκες, μπορεί να προκύψει μια τέτοια κατάσταση», δήλωσε στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό NTV ο Τόλγκα Τούζουν Ινάν.

Επιπλέον είπε ότι τα δεδομένα από το μαύρο κουτί θα αποκαλύψουν τι συνέβη, αλλά προειδοποίησε ότι η διαδικασία ανάλυσης μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Ταυτόχρονα αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο τουρκικό δίκτυο AHaber ανέφεραν ότι την ώρα του δυστυχήματος άκουσαν μία ισχυρή έκρηξη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, «χθες το βράδυ, στις 20:10, το αεροσκάφος που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη το αεροσκάφος τύπου Falcon-50 και στο οποίο επέβαιναν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, και ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων, υποστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, με πέντε μέλη της λιβυκής αντιπροσωπείας και τρία μέλη του πληρώματος, ανακοίνωσε στις 20:32 ότι θα επιστρέψει λόγω τεχνικής βλάβης. Στις 20:52, η επικοινωνία με το αεροσκάφος διακόπηκε στην περιοχή της επαρχίας Χάιμανα», νοτιοδυτικά της Άγκυρας.

Μονάδες της Χωροφυλακής έσπευσαν επί τόπου και εντόπισαν στις 22:00 τοπική ώρα (21:00 Ελλάδας) τα συντρίμμια του αεροσκάφους, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε μία έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χλμ., σύμφωνα με τον Γερλίκαγια.

Search efforts continue at crash site of aircraft carrying Libyan Chief of General Staff Lt. Gen. El-Haddad ▪️ Despite heavy rain and fog overnight, search-and-rescue operations continued and intensified at first light ▪️ AFAD set up a mobile coordination center at the crash… pic.twitter.com/b1Kraca9Ad — Anadolu English (@anadoluagency) December 24, 2025

Από την πλευρά της Λιβύης, μία ομάδα 22 ατόμων, εκ των οποίων τα πέντε είναι συγγενείς των θυμάτων, μετέβη στην Τουρκία για να παρακολουθήσει επί τόπου τις έρευνες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία με έδρα τη Μάλτα.

We are following reports of an accident involving a Dassault Falcon 50 in Türkiye. The aircraft took off from Ankara at 17:17 UTC and we lost the transponder signal at 17:41 UTC, approximately 50 km southwest of Ankara. The aircraft involved was a 37-year-old Dassault Falcon 50… pic.twitter.com/vJAaaizR70 — Flightradar24 (@flightradar24) December 23, 2025

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε εντός της ημέρας συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Τη, Δευτέρα, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες από τις 2 Ιανουαρίου 2026 η παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.