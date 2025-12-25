Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους – Η ανάρτηση στο Instagram

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι ιδιαίτερα για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τον Γρηγόρη Μόργκαν, καθώς είναι τα πρώτα που περνάνε έχοντας μαζί τους τον γιο τους. Η δημοσιογράφος έφερε στον κόσμο το μωρό τους τον Ιούλιο του 2025, και από τότε η ζωή του ζευγαριού έχει αλλάξει.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (25/12), η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε μία πολύ τρυφερή και χριστουγεννιάτικη φωτογραφία, στο προφίλ της στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, το αγαπημένο ζευγάρι ποζάρει στην κάμερα, με την δημοσιογράφο να κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό τους.

Μάλιστα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ο Γρηγόρης Μόργκαν και ο γιος, τους φοράνε χριστουγεννιάτικες πιτζάμες που έχουν το ίδιο χαριτωμένο σχέδιο, ενώ ποζάρουν μπροστά από το στολισμένο δέντρο τους.

«Καλά Χριστούγεννα από την οικογένειά μας στη δική σας», έχει γράψει η δημοσιογράφος στη λεζάντα της ανάρτησής της.