Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους – Η ανάρτηση στο Instagram

Σύνοψη από το

  • Τα φετινά Χριστούγεννα είναι ιδιαίτερα για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τον Γρηγόρη Μόργκαν, καθώς είναι τα πρώτα που περνάνε έχοντας μαζί τους τον γιο τους.
  • Το μεσημέρι της Πέμπτης (25/12), η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε μία πολύ τρυφερή και χριστουγεννιάτικη φωτογραφία στο Instagram.
  • Στη φωτογραφία, η οικογένεια φοράει χριστουγεννιάτικες πιτζάμες με το ίδιο σχέδιο, ενώ η δημοσιογράφος έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Καλά Χριστούγεννα από την οικογένειά μας στη δική σας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι ιδιαίτερα για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τον Γρηγόρη Μόργκαν, καθώς είναι τα πρώτα που περνάνε έχοντας μαζί τους τον γιο τους. Η δημοσιογράφος έφερε στον κόσμο το μωρό τους τον Ιούλιο του 2025, και από τότε η ζωή του ζευγαριού έχει αλλάξει.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (25/12), η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε μία πολύ τρυφερή και χριστουγεννιάτικη φωτογραφία, στο προφίλ της στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, το αγαπημένο ζευγάρι ποζάρει στην κάμερα, με την δημοσιογράφο να κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό τους.

Μάλιστα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ο Γρηγόρης Μόργκαν και ο γιος, τους φοράνε χριστουγεννιάτικες πιτζάμες που έχουν το ίδιο χαριτωμένο σχέδιο, ενώ ποζάρουν μπροστά από το στολισμένο δέντρο τους.

«Καλά Χριστούγεννα από την οικογένειά μας στη δική σας», έχει γράψει η δημοσιογράφος στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

12 Χριστουγεννιάτικες υπερτροφές που πρέπει να συμπεριλάβετε στο γιορτινό τραπέζι – Είναι νόστιμες και θα σας χορτάσουν

Οι επιστήμονες βρήκαν το μυστικό της μακροζωίας – Ποιοι μπορεί να ξεπεράσουν τα 100, σύμφωνα με μελέτη

Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για να μην πληρώσετε έξτρα φόρο στην Εφορία

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Έως τις 31 Δεκεμβρίου η εξόφληση τους – Τα SOS της τελευταίας στιγμής που πρέπει να γνωρίζετε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:34 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Ιουλία Καλλιμάνη: Πελάτης της πέταξε λουλούδια με νερό – Η αντίδραση της τραγουδίστριας

Ακόμα ένα άσχημο περιστατικό την ώρα που τραγουδούσε, βίωσε η Ιουλία Καλλιμάνη. Υπενθυμίζεται ...
14:21 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός» – Η ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη ανάρτηση

Λόγω της ημέρας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα με ευχές, φωτογραφίες από χριστουγε...
13:57 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Ηλιάκη: Ο Άγιος Βασίλης επισκέφτηκε το σπίτι της – Βίντεο

Εάν κάποιοι περιμένουν με ανυπομονησία τα Χριστούγεννα κάθε χρόνο, αυτοί είναι οι μικροί μας φ...
13:17 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Παναγοπούλου: Το μήνυμα για τα Χριστούγεννα και η φωτογραφία με τον Κώστα Χαρδαβέλλα – «Έμαθα από τον καλύτερο δάσκαλο…»

Ένα δυνατό μήνυμα θέλησε να στείλει η Μαρία Παναγοπούλου, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα