Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είχα το μωρό στο στήθος μου, το θήλαζα, έκλαιγα και δεν ήξερα το λόγο»

Σύνοψη από το

  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, λίγους μήνες μετά τη γέννηση του γιου της, εξομολογήθηκε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στην αρχή του νέου αυτού κεφαλαίου.
  • Αναφέρθηκε στις ορμονικές αλλαγές και τα «baby blues», τονίζοντας πως «οι περισσότερες γυναίκες έχουν περάσει τέτοια πράγματα».
  • Επίσης, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τον θηλασμό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου την Πέμπτη (4/12). Η δημοσιογράφος, η οποία πριν από λίγους μήνες έγινε μητέρα για πρώτη φορά, μιλώντας με την οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα», εξομολογήθηκε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στην αρχή του νέου αυτού κεφαλαίου, και μίλησε για το κομμάτι του θηλασμού.

Ανάμεσα σε άλλα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε στη συνέντευξή της ότι: «Αν δεν είχα τον Γρηγόρη σε αυτή τη δεδομένη στιγμή στη ζωή μου, δεν ξέρω τι θα έκανα. Σίγουρα θα είχα χωρίσει, αν ήμουν με κάποιον άλλο σύντροφο. Αλήθεια, οι ορμόνες τρελαίνονται.

Εγώ στην εγκυμοσύνη μία χαρά ήμουν, δεν είχα ούτε νεύρα, ούτε λιγούρες, τίποτα. Μετά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Την εμπειρία αυτή δεν την αλλάζω, δεν την αλλάζω με τίποτα, όσο και να μην κοιμάμαι, όσο και να έχω κλάψει… Γιατί είχα το μωρό στο στήθος μου, το θήλαζα, έκλαιγα και δεν ήξερα το λόγο που έκλαιγα».

«Δεν είναι επιλόχειος, υπάρχουν τα baby blues που λένε. Οι περισσότερες γυναίκες έχουν περάσει τέτοια πράγματα. Είναι τα ενοχικά, είναι κάποια πράγματα που μπορεί να σκέφτεσαι και να λες “τώρα εγώ θα είμαι καλή μαμά; Θα μπορώ να ανταπεξέλθω;”. Είναι τέτοιες σκέψεις που περνάνε από το μυαλό σου. Βέβαια, αυτά διαρκούν πολύ λίγο. Όταν το βλέπεις και γελάει, λες “χαλάλι, δεν με νοιάζει που δεν κοιμάμαι και ξυπνάω το βράδυ”. Είναι δύσκολο κομμάτι και οι γυναίκες δεν μιλάνε πολύ γι’ αυτό», συνέχισε η δημοσιογράφος.

Επιπλέον, η νέα μητέρα ανέφερε πως: «Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ με το θηλασμό. Δεν είμαι κατά, ακόμα θηλάζω. Προσπαθώ όσο έχω γάλα να του το δίνω, αλλά ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Δεν είμαι κατά του θηλασμού, σε καμία περίπτωση, ακόμα προσπαθώ να κάνω φυσικό αποθηλασμό. Αυτό που μου είπε ο γυναικολόγος μου και η μαία μου είναι “αν δεν μπορείς, σταμάτησέ το!”».

