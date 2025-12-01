Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ξεκίνησε μαθήματα κολύμβησης με τον γιο της – Η συγκινητική ανάρτηση στα social media

Σε μια από τις πιο όμορφες και γλυκές φάσεις της ζωής της βρίσκεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία απολαμβάνει κάθε στιγμή στο πλευρό του 4 μηνών γιου της, καρπό του έρωτά της με τον Γρηγόρη Μόργκαν. Από τότε που ήρθε στον κόσμο το μωρό τους, η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη μητρότητα, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα το παιδί της.

Το πρωί της Κυριακής, 30 Νοεμβρίου 2025, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή φωτογραφία μέσα από την οποία αποκάλυψε ότι ξεκίνησαν baby swimming. Στο στιγμιότυπο, φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό της μέσα σε παιδική πισίνα, χαμογελώντας συγκινημένη.

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ξεκινήσαμε κολυμβητήριο. Το baby λατρεύει το νερό, τον ηρεμεί, τον χαλαρώνει και πραγματικά νιώθει σαν στο σπίτι του. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ocean child».

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φαίνεται να απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα, ζώντας στο έπακρο τη χαρά της μητρότητας. Από την ημέρα που παντρεύτηκε τον Γρηγόρη Μόργκαν, την 1η Σεπτεμβρίου 2024 στα Χανιά, έχει δηλώσει ανοιχτά πως πάντα ονειρευόταν να γίνει μητέρα — κι αυτό το όνειρο πλέον έχει γίνει πραγματικότητα.

Συχνά, μέσα από τα social media, η Ευρυδίκη μοιράζεται στιγμές από την καθημερινή τους ζωή, δείχνοντας πιο χαρούμενη και γεμάτη από ποτέ. Η γέννηση του γιου τους, στις 11 Ιουλίου 2025, άλλαξε ριζικά τη ζωή του ζευγαριού, το οποίο απολαμβάνει την κάθε μέρα με αγάπη, χαμόγελα και τρυφερότητα.