Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ξεκίνησε μαθήματα κολύμβησης με τον γιο της – Η συγκινητική ανάρτηση στα social media

Enikos Newsroom

lifestyle

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ξεκίνησε μαθήματα κολύμβησης με τον γιο της – Η συγκινητική ανάρτηση στα social media

Σε μια από τις πιο όμορφες και γλυκές φάσεις της ζωής της βρίσκεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία απολαμβάνει κάθε στιγμή στο πλευρό του 4 μηνών γιου της, καρπό του έρωτά της με τον Γρηγόρη Μόργκαν. Από τότε που ήρθε στον κόσμο το μωρό τους, η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη μητρότητα, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα το παιδί της.

Το πρωί της Κυριακής, 30 Νοεμβρίου 2025, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή φωτογραφία μέσα από την οποία αποκάλυψε ότι ξεκίνησαν baby swimming. Στο στιγμιότυπο, φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό της μέσα σε παιδική πισίνα, χαμογελώντας συγκινημένη.

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ξεκινήσαμε κολυμβητήριο. Το baby λατρεύει το νερό, τον ηρεμεί, τον χαλαρώνει και πραγματικά νιώθει σαν στο σπίτι του. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ocean child».

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φαίνεται να απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα, ζώντας στο έπακρο τη χαρά της μητρότητας. Από την ημέρα που παντρεύτηκε τον Γρηγόρη Μόργκαν, την 1η Σεπτεμβρίου 2024 στα Χανιά, έχει δηλώσει ανοιχτά πως πάντα ονειρευόταν να γίνει μητέρα — κι αυτό το όνειρο πλέον έχει γίνει πραγματικότητα.

Συχνά, μέσα από τα social media, η Ευρυδίκη μοιράζεται στιγμές από την καθημερινή τους ζωή, δείχνοντας πιο χαρούμενη και γεμάτη από ποτέ. Η γέννηση του γιου τους, στις 11 Ιουλίου 2025, άλλαξε ριζικά τη ζωή του ζευγαριού, το οποίο απολαμβάνει την κάθε μέρα με αγάπη, χαμόγελα και τρυφερότητα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός: Γυναίκες αποκαλύπτουν τι τις κάνει να κορυφώσουν σίγουρα

Αντιγήρανση: 4 μυστικά για να κρατήσετε τα μάτια σας νεανικά, σύμφωνα με ειδικό

Μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό – «Δεν έχουν τιμωρητικό αλλά πρακτικό πρόσημο» λέει το υπουργείο Μεταφορών

Νέο επίδομα ανεργίας με έως 1.295 ευρώ για όλους – Τι αλλάζει και από πότε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:20 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ορέστης Χαλκιάς: Το spoiler που έδωσε για τον νέο κύκλο του «Maestro» – «Η δική μου ιστορία…»

Ο Ορέστης Χαλκιάς βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 30 Νοεμβρίου, καλεσμένος της Ναταλίας Γερμ...
02:50 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή μετά την ανακοίνωση ότι θα γίνουν γονείς

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ζουν μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζ...
01:35 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Μαριλίτα Λαμπροπούλου: «Νιώθω αρκετές εσωτερικές διακυμάνσεις και έντονα συναισθήματα»

Με αφορμή τη νέα σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», η Μαριλίτα Λαμπροπούλου μίλησε στο περιοδικό...
20:10 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Τα Φαντάσματα: Μάθαμε όλα τα μυστικά των γυρισμάτων της πιο εντυπωσιακής τηλεοπτικής σειράς

Η σκηνοθέτης της σειράς Αμαλία Γιαννίκου αποκαλύπτει στο enikos.gr τα απίθανα εφέ, τις σκηνές ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»