Μαρία Ηλιάκη: Ο Άγιος Βασίλης επισκέφτηκε το σπίτι της – Βίντεο

  • Ο Άγιος Βασίλης επισκέφτηκε φέτος το σπίτι της Μαρίας Ηλιάκη, η οποία έχει αποκτήσει μία κόρη.
  • Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η παρουσιάστρια και η κόρη της βλέπουν τι έφαγε ο Άγιος Βασίλης από τα κεράσματα που του άφησαν.
  • Η Μαρία Ηλιάκη είναι μαζί με τον Στέλιο Μανουσάκη από το 2018 και έχουν μία κόρη, την Κατερίνα, η οποία γεννήθηκε τον Μάιο του 2021.
Μαρία Ηλιάκη
Φωτογραφία: Instagram/marakiiliaki

Εάν κάποιοι περιμένουν με ανυπομονησία τα Χριστούγεννα κάθε χρόνο, αυτοί είναι οι μικροί μας φίλοι. Φυσικά, ο λόγος είναι ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος επισκέπτεται όλες τις χώρες του κόσμου, προκειμένου να δώσει στα παιδιά τα δώρα που του ζήτησαν. Το μοναδικό που ζητάει ως αντάλλαγμα, είναι οι οικοδεσπότες κάθε σπιτιού να του έχουν αφήσει λίγο γάλα, μερικά γλυκά, και κανένα καρότο για τους ταράνδους του.

Ανάμεσα στα σπίτια που επισκέφτηκε ο Άγιος φέτος, ήταν και αυτό της Μαρίας Ηλιάκη, η οποία έχει αποκτήσει μία κόρη. Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια είναι μαζί με τον Στέλιο Μανουσάκη από το 2018. Το ζευγάρι έχει ένα παιδί, την Κατερίνα, η οποία ήρθε στον κόσμο τον Μάιο του 2021.

Σε βίντεο που δημοσίευσε, το πρωί της Πέμπτης (25/12), η Μαρία Ηλιάκη στο προφίλ της στο Instagram, έχει καταγράψει την στιγμή που μαζί με την κόρη της βλέπουν τι έφαγε ο Άγιος Βασίλης, από αυτά που του άφησαν.

«Ωωω τα έφαγε όλα τα καρότα, και τα μελομακάρονα, και τους κουραμπιέδες. Το γάλα το ήπιε; Εδώ όμως υπήρξε πείνα ε;», ακούγεται στο βίντεο να λέει η παρουσιάστρια στην τεσσάρων ετών Κατερίνα.

14:21 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

