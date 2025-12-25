Τζένη Μπότση: «Στην αρχή δεν ήθελα να πω χωριάτισσα την Βάνα – Την αγαπώ πολύ αυτή την ατάκα»

Την τηλεοπτική σεζόν 1998-1999 προβλήθηκε στο MEGA η σειρά «Το σημάδι του έρωτα», με πρωταγωνιστές την Βάνα Μπάρμπα, τον Γιάννη Καρατζογιάννη, την Τζένη Μπότση και τον Στράτο Τζώρτζογλου. Η ατάκα «Τι έγινε Κωστάκη; Σε γουστάρει η χωριάτισσα;», που ακούστηκε στο σίριαλ, λατρεύτηκε από τον κόσμο, με μεγάλη μερίδα του κοινού να την χρησιμοποιεί χιουμοριστικά μέχρι και σήμερα.

Το πρωί της Πέμπτης (25/12), η Τζένη Μπότση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά, και εκεί μίλησε για την ατάκα που είπε πριν από 27 χρόνια και έμεινε στην ιστορία της μυθοπλασίας στην ελληνική ιδιωτική τηλεόραση.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της συνέντευξής της, η ηθοποιός ανέφερε ότι: «Δεν με “βάρυνε” καθόλου αυτή η ατάκα. Στην αρχή δεν ήθελα να την πω, ότι “όχι ρε παιδιά, μήπως να την αλλάξουμε…”. Έλεγα: “Τώρα θα πω χωριάτισσα τη Βάνα; Δεν γίνεται!”. Τη λέω, γίνεται αυτό που γίνεται και μετά άρχισα να την αγαπώ. Και την αγαπώ πολύ».

«Όχι, δεν με κούρασε, τι να με κουράσει; Ζούμε σε μια πολύ μικρή χώρα, δεν πρέπει να κουραζόμαστε όταν κάτι μας ακολουθεί, πρέπει να το χαιρόμαστε! Άλλοι πασχίζουν χρόνια για να τους ακολουθήσει κάτι. Είμαι πολύ τυχερή που έχω κάτι και με ακολουθεί με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε η Τζένη Μπότση.