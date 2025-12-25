Ανδρέας Γεωργίου: Έκανε τατουάζ το πρόσωπο της Σιμώνης Χριστοδούλου στο μπράτσο του – Βίντεο

Σύνοψη από το

  • Ο Ανδρέας Γεωργίου προχώρησε σε μία πολύ ρομαντική κίνηση, κάνοντας τατουάζ στο μπράτσο του το πρόσωπο της Σιμώνης Χριστοδούλου.
  • Την αποκάλυψη του τατουάζ έκανε ο tattoo artist Ανδρέας Βροντής, δημοσιεύοντας βίντεο από τη διαδικασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οποία πρωταγωνιστεί η λίγων μηνών κόρη τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σιμώνη Χριστοδούλου Ανδρέας Γεωργίου
Πηγή: Instagram/simoni.chr

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οποία φυσικά πρωταγωνιστεί η κόρη τους. Το αγαπημένο ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ τον Μάρτιο του 2025 ανακοίνωσε πως περιμένει το πρώτο του παιδί. Λίγους μήνες μετά, τον Αύγουστο, ήρθε στον κόσμο το μωρό τους, το οποίο άλλαξε προς το καλύτερο τις ζωές τους.

Ο επιτυχημένος σκηνοθέτης και ηθοποιός προχώρησε σε μία πολύ ρομαντική κίνηση, λίγο πριν αλλάξει η φετινή χρονιά. Ο Ανδρέας Γεωργίου έκανε τατουάζ στο μπράτσο του, το πρόσωπο της Σιμώνης Χριστοδούλου.

Το τατουάζ του Ανδρέα Γεωργίου, αποκάλυψε ο tattoo artist που ανέλαβε να υλοποιήσει αυτό που σκέφτηκε ο ηθοποιός. Ο Ανδρέας Βροντής δημοσίευσε στα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο από όλη την διαδικασία. Όπως μπορεί να δει κανείς, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vrontis Andreas (@tattoovrontis)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες βρήκαν το μυστικό της μακροζωίας – Ποιοι μπορεί να ξεπεράσουν τα 100, σύμφωνα με μελέτη

Χριστούγεννα: Ψυχολόγος εξηγεί πώς οι γιορτές λειτουργούν συχνά ως «μεγεθυντικός φακός» του ψυχισμού

Χριστούγεννα 2025: Τι ισχύει για σήμερα και αύριο για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Συνολικά 290 μόνιμες προσλήψεις στην ΟΣΥ: Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι αιτήσεις – Ποιες ειδικότητες αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:53 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Τζένη Μπότση: «Στην αρχή δεν ήθελα να πω χωριάτισσα την Βάνα – Την αγαπώ πολύ αυτή την ατάκα»

Την τηλεοπτική σεζόν 1998-1999 προβλήθηκε στο MEGA η σειρά «Το σημάδι του έρωτα», με πρωταγωνι...
11:50 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τις ετοιμασίες για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι της

Η μέρα των Χριστουγέννων είναι γεμάτη από τις μυρωδιές των φαγητών και των γλυκών. Η μεγάλη γι...
10:42 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Χατζίδου για την σεξουαλική παρενόχληση: «Ο συγκεκριμένος άνθρωπος το έχει κάνει σύστημα, έτσι φέρεται»

Την προηγούμενη Παρασκευή (19/12), η Ελένη Χατζίδου κατά τη διάρκεια της εκπομπής της αποκάλυψ...
10:10 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Σμαράγδα Καρύδη: Το μήνυμα μετά το reunion του «Παρά Πέντε» – «Η αγάπη με την οποία μας περιβάλλατε…»

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που αγάπησε το «Παρά Πέντε» και την Τρίτη (23/12) παρακολούθησ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα