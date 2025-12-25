Ανδρέας Γεωργίου: Έκανε τατουάζ το πρόσωπο της Σιμώνης Χριστοδούλου στο μπράτσο του – Βίντεο

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οποία φυσικά πρωταγωνιστεί η κόρη τους. Το αγαπημένο ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ τον Μάρτιο του 2025 ανακοίνωσε πως περιμένει το πρώτο του παιδί. Λίγους μήνες μετά, τον Αύγουστο, ήρθε στον κόσμο το μωρό τους, το οποίο άλλαξε προς το καλύτερο τις ζωές τους.

Ο επιτυχημένος σκηνοθέτης και ηθοποιός προχώρησε σε μία πολύ ρομαντική κίνηση, λίγο πριν αλλάξει η φετινή χρονιά. Ο Ανδρέας Γεωργίου έκανε τατουάζ στο μπράτσο του, το πρόσωπο της Σιμώνης Χριστοδούλου.

Το τατουάζ του Ανδρέα Γεωργίου, αποκάλυψε ο tattoo artist που ανέλαβε να υλοποιήσει αυτό που σκέφτηκε ο ηθοποιός. Ο Ανδρέας Βροντής δημοσίευσε στα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο από όλη την διαδικασία. Όπως μπορεί να δει κανείς, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.