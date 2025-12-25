Ελεύθερος υπό όρους ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ – «Δεν είμαι τέλειος αλλά δεν έχω διαπράξει έγκλημα»

Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Φενερμπαχτσέ, Σαντετίν Σαράν, ο οποίος είχε συλληφθεί χθες στα πλαίσια ερευνών για υπόθεση ναρκωτικών.

Ο πρόεδρος της Φενέρ, είναι γνωστός επιχειρηματίας στην Τουρκία και πρόεδρος της Saran Holding. Ανέλαβε τη διοίκηση της ομάδας πριν από περίπου τρεις μήνες.

Η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται αφορά πολύ γνωστά πρόσωπα από τον χώρο των ΜΜΕ και του θεάματος στην Τουρκία και τώρα έχει επεκταθεί και στον χώρο του αθλητισμού.

Σήμερα υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο και αμέσως μετά μεταφέρθηκε στο δικαστήριο. Η κατάθεσή του ενώπιον των εισαγγελέων διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Τελικά οι αρχές διέταξαν την αποφυλάκισή του υπό όρους.

Νομικές πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα Daily Sabah ότι οι όροι είναι περιοριστικοί καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε γραπτή δήλωση, η εισαγγελία ανέφερε ότι ο Σαράν είχε τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτος για «προμήθεια ναρκωτικών», «διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών» και «προσωπική χρήση ναρκωτικών». Επικαλέστηκε νέα στοιχεία από την εγκληματολογική έρευνα, ψηφιακές επικοινωνίες και καταθέσεις μαρτύρων που προστέθηκαν στον φάκελο της υπόθεσης.

Τα στοιχεία και η εμπλοκή του ονόματός του

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, που εντόπισαν κοκαΐνη σε δείγμα από τα μαλλιά του Σαράν.

Ωστόσο οι εξετάσεις αίματος, ούρων και νυχιών που είχαν πραγματοποιηθεί νωρίτερα είχαν αρνητικό αποτέλεσμα για ναρκωτικά. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί καθώς τα ίχνη μίας ναρκωτικής ουσίας μπορεί να παραμείνουν στα μαλλιά για εβδομάδες ή μήνες μετά τη χρήση της ουσίας..

Από την πλευρά του ο Σαράν αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών. Σε δήλωση του προέδρου της Φενέρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την αποφυλάκιση του ανέφερε ότι ποτέ δεν είχε κάνει χρήση της ουσίας που αναφερόταν στα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει επίσημα την επανάληψη της ανάλυσης μέσω των εισαγγελέων και υποβλήθηκε εθελοντικά σε πρόσθετες εξετάσεις σε ιδιωτικό εργαστήριο στην Κωνσταντινούπολη.

«Δεν είμαι τέλειος, αλλά δεν έχω διαπράξει έγκλημα», δήλωσε ο Σαράν. «Όπου μας καλεί το κράτος, πηγαίνουμε. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», τόνισε ο πρόεδρος της Φενέρ.

Επιπλέον προανήγγειλε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά για περιεχόμενο στο διαδίκτυο το οποίο τον δυσφημίζει και κατηγόρησε ότι κάποιοι επιχειρούν να βλάψουν τη φήμη του, χωρίς να τους κατονομάζει.