Αττική: Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας για αλκοτέστ – Σε 7.000 ελέγχους εντοπίστηκαν 87 παραβάτες

Αρκετά μπλόκα έστησε χθες στο κέντρο της Αθήνας η Τροχαία, όπου εντοπίστηκαν περίπου 87 θετικά αλκοτέστ σε περίπου 7.000 ελέγχους.

Αναλογικά με τους ελέγχους που έγιναν, οι 87 περιπτώσεις που εντοπίστηκαν, είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι περισσότεροι παραβάτες εντοπίστηκαν στην πρώτη βαθμίδα μέθης, η οποία είναι από 0,24 έως 0,40. Οι Αρχές προχώρησαν, όμως, και σε μία σύλληψη οδηγού που είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Οι έλεγχοι ήταν σαρωτικοί και όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, σε Αιόλου και Σταδίου που εντοπίστηκαν οι περισσότερες παραβάσεις, αλλά και σε όλο το εύρος, σε πολλά μέρη της Αττικής.

