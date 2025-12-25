Καιρός: Χειμωνιάτικες συνθήκες με πτώση της θερμοκρασίας και βοριάδες από την Παρασκευή – Πώς θα κάνουμε Πρωτοχρονιά 

Ισχυροί βοριάδες έως 7 μποφόρ, πτώση της θερμοκρασίας και πιο χειμωνιάτικες συνθήκες αναμένονται στο σκηνικό του καιρού από την Παρασκευή και μετά, οι οποίες θα διατηρηθούν έως την Πρωτοχρονιά, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων και χιονοπτώσεων.

Όσον αφορά την σημερινή ημέρα των Χριστουγέννων, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονταν σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως έως τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στην κεντρική Μακεδονία τα έντονα φαινόμενα θα διαρκούσαν έως το μεσημέρι. Στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, περιορίζοντας τις άσκοπες μετακινήσεις και ακολουθώντας τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι έντονες καταιγίδες και οι ισχυρές βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, γι’ αυτό η τήρηση των μέτρων προστασίας είναι απαραίτητη.

«Μαλακώνει ο καιρός παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς»

Σε ανάρτηση που προχώρησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ο καιρός την παραμονή αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς μαλακώνει», ενώ δημοσίευσε και σχετικό χάρτη.

🎅 🎄 🎁 ✨Καλά Χριστούγεννα με Υγεία και Ευτυχία ! pic.twitter.com/QUn1PtnkH3 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 25, 2025

✅ΒΡΟΧΕΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

✅ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ

✅ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

✅ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ

✅”ΜΑΛΑΚΩΝΕΙ” Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΗΜΕΡΑ… pic.twitter.com/Fnpo7Y5W8C — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 24, 2025

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 25-12-2025 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Bροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά (πλην Πελοποννήσου).

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά (πλην Πελοποννήσου). Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 15 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 και στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Άνεμοι: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: ΄Εως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: ΄Εως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από το βράδυ οι νεφώσεις στα βόρεια βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα στις Σποράδες θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: ΄Εως 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: ΄Εως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Στα νότια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: ΄Εως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: ΄Εως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: ΄Εως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-2025 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 16, στα δυτικά τους15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το πρωί στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μέχρι το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που το βράδυ θα ενισχυθούν.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τα βορειότερα τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου και κυρίως στα νησιά του Ιονίου σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα έχουν σταματήσει. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και το πρωί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα έχουν σταματήσει.

Άνεμοι: Στα βόρεια αρχικά βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ . Στα νότια αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα βόρεια αρχικά βορειοανατολικοί 5 με 7 οι οποίοι βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα βροχής στα ανατολικά και τα βόρεια μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ που το βράδυ θα ενισχυθούν.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 10 βαθμούς, στα ανατολικα ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με λίγες τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-12-2025