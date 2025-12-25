Οργή Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train – «Αρρωστημένη συμπεριφορά»

Σύνοψη από το

  • Ιδιαίτερα οργισμένος εμφανίζεται ο Νίκος Πλακιάς εξαιτίας μιας ευχετήριας κάρτας που δημοσίευσε η Hellenic Train ενόψει των Χριστουγέννων.
  • Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πατέρας των διδύμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, χαρακτήρισε την κάρτα ως «Η ευχετήρια κάρτα της εταιρίας που σκότωσε 57 αθώους».
  • Ο κ. Πλακιάς τόνισε ότι «Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους» και κατήγγειλε πως οι υπεύθυνοι για τη δημοσίευσή της εκφράζουν «όλη την αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
admin

κοινωνία

Νίκος Πλακιάς

Ιδιαίτερα οργισμένος εμφανίζεται ο Νίκος Πλακιάς λόγω της ευχετήριας κάρτας που δημοσίευσε η Hellenic Train ενόψει της ημέρας των Χριστουγέννων.

«Η ευχετήρια κάρτα της εταιρίας που σκότωσε 57 αθώους», έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook ο πατέρας των διδύμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, προσθέτοντας και την κάρτα.

«Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού. Ένα κράτος που επιτρέπει στον καθένα δολοφόνο να δείχνει την απόλυτη χυδαιότητα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιάς.

«Αυτοί που το σκέφτηκαν , αυτοί που το σχεδίασαν, και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025. Θα συμφωνούσα ότι είναι εντάξει εάν τόνιζε ότι η ευχετήρια αυτή κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά στους συγγενείς των Θυμάτων ΤΕΜΠΩΝ .Δηλαδή έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς!!!».

Δείτε την ανάρτηση:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

12 Χριστουγεννιάτικες υπερτροφές που πρέπει να συμπεριλάβετε στο γιορτινό τραπέζι – Είναι νόστιμες και θα σας χορτάσουν

Οι επιστήμονες βρήκαν το μυστικό της μακροζωίας – Ποιοι μπορεί να ξεπεράσουν τα 100, σύμφωνα με μελέτη

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε κάνουν πρεμιέρα και τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τις αγορές τους στα καταστήμα...

ΔΥΠΑ: Έρχονται 2.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους σε δήμους- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:13 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο – Δεν προηγήθηκε τηλεφώνημα από τους δράστες

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων έξ...
16:55 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Σέρρες: Σαρώνουν πεδιάδα και βουνό για την εξαφάνιση του πυροσβέστη – Άκαρπες οι έρευνες – ΒΙΝΤΕΟ

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Π...
16:52 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Η πίστη πρέπει να επουλώνει πληγές και όχι για να αναζωπυρώνει πολεμικές συρράξεις

Το δικό του μήνυμα, ειρήνης, αγάπης, ενότητας και αλληλεγγύης, απηύθυνε, για τη γιορτή των Χρι...
15:18 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας για αλκοτέστ – Σε 7.000 ελέγχους εντοπίστηκαν 87 παραβάτες

Αρκετά μπλόκα έστησε χθες στο κέντρο της Αθήνας η Τροχαία, όπου εντοπίστηκαν περίπου 87 θετικά...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα