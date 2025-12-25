Βασιλιάς Κάρολος: Προέτρεψε τους Βρετανούς να επικεντρωθούν στην οικογένεια και όχι στο διαδίκτυο – Το μήνυμα ενότητας για τα Χριστούγεννα

Σύνοψη από το

  • Ο βασιλιάς Κάρολος επεσήμανε την σημασία της ενότητας στο πλαίσιο της διαφορετικότητας στο ετήσιο μήνυμά του για τα Χριστούγεννα, τονίζοντας την κοινή λαχτάρα για ειρήνη και έναν βαθύ σεβασμό για τη ζωή.
  • Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στους πολίτες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας τους να αφιερώνουν χρόνο για να γνωρίσουν τους γείτονές τους και να «ηρεμήσουν το μυαλό τους».
  • Ο μονάρχης εξέφρασε την υποστήριξή του προς την Ουκρανία και την ανησυχία του για τη σύγκρουση Ισραήλ-Γάζας, ενώ αναφέρθηκε και στην ιστορική κοινή προσευχή του με τον Πάπα στο Βατικανό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βασιλιάς Κάρολος

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας επεσήμανε την σημασία της ενότητας στο πλαίσιο της διαφορετικότητας στο ετήσιο μήνυμά του για τα Χριστούγεννα , καθώς οι πόλεμοι και οι εντάσεις θέτουν τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο σε δοκιμασία.

«Μέσα από την πλειάδα των κοινοτήτων μας, μπορούμε να βρούμε τη δύναμη να διασφαλίσουμε ότι το σωστό θα επικρατήσει επί του λάθους», είπε στο τέταρτο ετήσιο μήνυμά του από την ανάρρησή του στον θρόνο.

«Καθώς συναντώ ανθρώπους από διαφορετικές θρησκείες, βρίσκω εξαιρετικά ενθαρρυντικό να ακούω πόσα πολλά έχουμε κοινά, μια κοινή λαχτάρα για ειρήνη και έναν βαθύ σεβασμό για το όλον της ζωής».

Ο βασιλιάς Κάρολος μίλησε για το «ταξίδι» και την σημασία της έκφρασης καλοσύνης προς τους ανθρώπους που μετακινούνται, την ώρα που η μετανάστευση αποτελεί πηγή έντονης ανησυχίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον κόσμο.

Παράλληλα έστειλε και μήνυμα στους πολίτες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για την υπερέκθεση των ανθρώπων σε αυτά, κυρίως των νέων. Ανέφερε ότι  «ο κόσμος μας φαίνεται να περιστρέφεται όλο και πιο γρήγορα» αλλά τόνισε ότι το να αφιερώνουμε χρόνο για να γνωρίσουμε τους γείτονές μας ή να κάνουμε νέους φίλους μπορεί να προσφέρει, σύμφωνα με τα λόγια του Τ.Σ. Έλιοτ, «το ακίνητο σημείο του περιστρεφόμενου κόσμου». Προσφέρει επίσης πολύτιμο χρόνο για να «ηρεμήσουμε το μυαλό μας» και να «αφήσουμε την ψυχή μας να ανανεωθεί», σύμφωνα με τον βασιλιά Κάρολο.

Το μήνυμά του μεταδόθηκε από το Αβαείο του Ουέστμινστερ, όπου οι στέφονται οι Βρετανοί μονάρχες από το 1066 και την στέψη του Γουλιέλμου του Κατακτητή. Έρχεται στο τέλος μιας χρονιάς που σημαδεύτηκε από εντάσεις για την βασιλική οικογένεια.

Ακολούθησε η εμφάνιση ουκρανικού χορωδιακού συνόλου ντυμένου με τις παραδοσιακές ουκρανικές κεντημένες μπλούζες «βισιβάνκα» και την Χορωδία της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή του προς την Ουκρανία και έχει φιλοξενήσει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κάστρο του Ουίνδσορ τρεις φορές μόνο το 2025, πιο πρόσφατα τον Οκτώβριο. Εχει επανειλημμένα μιλήσει για παγκόσμιες κρίσεις, εκφράζοντας ανησυχία για τη σύγκρουση Ισραήλ-Γάζας και θλίψη για την βία κατά των εβραϊκών κοινοτήτων.

Στο εορταστικό του μήνυμα για τα Χριστούγεννα – μια παράδοση που χρονολογείται από το 1932 – ο βασιλιάς Κάρολος εξήρε τους βετεράνους του στρατού και τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικούς θεσμούς για το θάρρος τους στις δύσκολες καταστάσεις λέγοντας ότι του δίνουν ελπίδα.

Σε μια ομιλία πλούσια σε αναφορές στην βιβλική ιστορία των Χριστουγέννων αναφέρθηκε επίσης στην επίσημη επίσκεψή του στο Βατικανό τον Οκτώβριο, όταν μαζί με τον πάπα Λέοντα προσευχήθηκαν από κοινού, στην πρώτη κοινή προσευχή ενός βρετανού μονάρχη με τον προκαθήμενο της καθολικής εκκλησίας από το 1534 και την απόσχιση της Αγγλίας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός στο σεξ αποκαλύπτει τα πέντε λάθη που κάνουν τα ζευγάρια τις γιορτές – Κάντε το τεστ για να δείτε αν κινδυνεύετε

Πώς θα έμοιαζαν οι πιο όμορφες γυναίκες του Χόλιγουντ χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις (video)

Νέες μόνιμες θέσεις για όλους σε μεγάλο φορέα του Δημοσίου: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Θέατρα: Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι ηθοποιοί – Ποια είναι τα αιτήματα τους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:50 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Σουηδία: Αναφορές για «σοβαρό περιστατικό» με πολλούς τραυματίες

Η σουηδική αστυνομία ερευνά σοβαρό περιστατικό στην πόλη Μπόντεν της βόρειας Σουηδίας. Η εφημε...
15:42 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Τι υποστηρίζει εμπειρογνώμονας σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος – Σαρώνουν την περιοχή στο σημείο της συντριβής του Falcon 

Ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος της συντριβής του ιδιωτικού...
14:52 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα

Πολωνικά πολεμικά αεροσκάφη αναχαίτισαν επάνω από την Θάλασσα της Βαλτικής ρωσικό αναγνωριστικ...
14:29 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Γιατί η Ρωσία αναμένεται να απορρίψει το νέο ειρηνευτικό σχέδιο – Τα 2 σημεία που δεν κάνει πίσω ο Πούτιν

Την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσίασε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα