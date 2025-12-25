Χριστούγεννα: Το σκίτσο της ΕΛ.ΑΣ για τα πυροτεχνήματα – «Δεν είναι διασκεδαστικά για όλους»

«Τα πυροτεχνήματα δεν είναι διασκεδαστικά για όλους», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, σε μήνυμά της προς όσους τα χρησιμοποιούν σε γιορτές όπως τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά.

«Ο θόρυβος μπορεί να προκαλέσει φόβο, κρίσεις, αποπροσανατολισμό και έντονη συναισθηματική δυσφορία σε πολλούς ανθρώπους αλλά κυρίως σε μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα», γράφει σε σχετική ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, που συνοδεύεται από ένα σκίτσο, το οποίο δείχνει ένα σκυλί και ένα παιδί να κοιτούν από το παράθυρο τα πυροτεχνήματα, χωρίς όμως να θαυμάζουν το θέαμα. Το παιδί ρωτάει «σταμάτησε;» και το σκυλί φαίνεται να συμπληρώνει «η καρδιά μου;».

«Προστατέψτε τα άτομα που το έχουν ανάγκη, κρατώντας τα σε ένα ήσυχο και ασφαλές περιβάλλον» αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, και θυμίζει ότι «τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια. Προορίζονται για συγκεκριμένη χρήση από ενήλικες και πάντα μετά από άδεια της αρμόδιας Αρχής».