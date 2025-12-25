Πικέρμι: Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο με εγκατάλειψη – Τραυματίστηκε σοβαρά 22χρονος μοτοσικλετιστής

Σύνοψη από το

  • Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο Πικέρμι, με έναν 22χρονο μοτοσικλετιστή να τραυματίζεται σοβαρά και να νοσηλεύεται.
  • Ο μοτοσικλετιστής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που ερχόταν πίσω του, με αποτέλεσμα η μηχανή να καρφωθεί στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο.
  • Οι αστυνομικές αρχές διαθέτουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ η οικογένεια του τραυματία απευθύνει έκκληση για πληροφορίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΠΙΚΕΡΜΙ

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο Πικέρμι, όπου ένας 22χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά, και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Τροχαίο δυστύχημα στο Χαϊδάρι – Νεκρός 38χρονος δικυκλιστής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο που οδηγούσε ανήλικος 

Σύμφωνα με το Star, ο αδελφός του 22χρονου αναφέρει ότι ο μοτοσικλετιστής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που ερχόταν πίσω του. Από τη σύγκρουση η μηχανή καρφώθηκε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, ενώ ο μοτοσικλετιστής σύρθηκε για κάποια μέτρα πριν εκτιναχθεί στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός στην συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, ενώ ο 22χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές διαθέτουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και συγκεντρώνουν στοιχεία για τον εντοπισμό του οδηγού.

Παράλληλα, συγγενείς του τραυματία μετέβησαν στο σημείο του τροχαίου, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να βοηθήσει τις έρευνες. Η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις αρχές, ενώ καλεί και τον ίδιο τον δράστη να μεταβεί στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός στο σεξ αποκαλύπτει τα πέντε λάθη που κάνουν τα ζευγάρια τις γιορτές – Κάντε το τεστ για να δείτε αν κινδυνεύετε

Πώς θα έμοιαζαν οι πιο όμορφες γυναίκες του Χόλιγουντ χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις (video)

Νέες μόνιμες θέσεις για όλους σε μεγάλο φορέα του Δημοσίου: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Θέατρα: Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι ηθοποιοί – Ποια είναι τα αιτήματα τους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:48 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Χριστούγεννα εν πλω: Οι γιορτές των Ελλήνων ναυτικών – «Η θάλασσα είναι το σπίτι μας, αλλά το μυαλό μας είναι στις οικογένειές μας»

Αυτές τις ημέρες ο Νίκος Τσίμηλας, πλοίαρχος Γ’, ταξιδεύει χιλιάδες μίλια μακριά από την...
17:13 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο – Δεν προηγήθηκε τηλεφώνημα από τους δράστες

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων έξ...
16:55 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Σέρρες: Άφαντος ο 45χρονος πυροσβέστης που αγνοείται – Δείτε βίντεο από τις έρευνες

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Π...
16:52 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Η πίστη πρέπει να επουλώνει πληγές και όχι να αναζωπυρώνει πολεμικές συρράξεις

Το δικό του μήνυμα, ειρήνης, αγάπης, ενότητας και αλληλεγγύης, απηύθυνε, για τη γιορτή των Χρι...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα