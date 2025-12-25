Πικέρμι: Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο με εγκατάλειψη – Τραυματίστηκε σοβαρά 22χρονος μοτοσικλετιστής

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο Πικέρμι, όπου ένας 22χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά, και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Star, ο αδελφός του 22χρονου αναφέρει ότι ο μοτοσικλετιστής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που ερχόταν πίσω του. Από τη σύγκρουση η μηχανή καρφώθηκε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, ενώ ο μοτοσικλετιστής σύρθηκε για κάποια μέτρα πριν εκτιναχθεί στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός στην συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, ενώ ο 22χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές διαθέτουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και συγκεντρώνουν στοιχεία για τον εντοπισμό του οδηγού.

Παράλληλα, συγγενείς του τραυματία μετέβησαν στο σημείο του τροχαίου, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να βοηθήσει τις έρευνες. Η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις αρχές, ενώ καλεί και τον ίδιο τον δράστη να μεταβεί στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής.