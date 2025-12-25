Τροχαίο δυστύχημα στο Χαϊδάρι – Νεκρός 38χρονος δικυκλιστής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο που οδηγούσε ανήλικος 

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε παραμονή Χριστουγέννων στο Χαϊδάρι.

Όλα συνέβησαν όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 17χρονος συγκρούστηκε με μηχανή, με οδηγό έναν 38χρονο, ο οποίος έχασε την ζωή του. Ο νεαρός οδηγός του αυτοκινήτου, εάν και διέθετε δίπλωμα οδήγησης, δεν συνοδευόταν από κάποιον από τους γονείς του, όπως ορίζει ο νέος ΚΟΚ.

Όπως ακόμη αποδείχθηκε, ο άτυχος 38χρονος δεν φορούσε κράνος. Οσο για τον 17χρονο, υπεβλήθη σε αλκοτέστ και φάνηκε ότι δεν είχε είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η Τροχαία, μέσα από κάμερες ασφαλείας, προσπαθεί να διαπιστώσει τις συνθήκες που συνέβη το τραγικό συμβάν.

13:41 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Προβλήματα στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία – «Μέσα σε λίγα λεπτά πλημμύρισαν τα ρέματα και παρέσυραν τόνους φερτών υλικών στο δρόμο» – ΒΙΝΤΕΟ

Ολονύκτια ήταν η επιχείρηση καθαρισμού του παραλιακού δρόμου στη Μικρή Μαντίνεια της Μεσσηνίας...
13:26 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Ημαθία: Θρήνος για τον θάνατο του 22χρονου – Συγκλονίζουν οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας 

Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Αγίου Γεωργίου Βέροιας αλλά και της Ημαθίας γενικότ...
13:01 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Σοβαρές ζημιές από τη χθεσινή κακοκαιρία σε πολυκατοικία στον Άλιμο – Ακόμα βγάζουν νερά – Βίντεο

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες το μεσημέρι και το απόγευμα την Ατ...
12:53 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Μαγευτικός χορός από εκατοντάδες ψαρόνια σε Φλώρινα και Ροδόπη – Βίντεο

Ένα μοναδικό θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο στον ουρανό της Εργάνης Ροδόπης, όπου εκατοντάδες ψαρ...
