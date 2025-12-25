Τροχαίο δυστύχημα στο Χαϊδάρι – Νεκρός 38χρονος δικυκλιστής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο που οδηγούσε ανήλικος 

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε παραμονή Χριστουγέννων στο Χαϊδάρι.

Όλα συνέβησαν όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 17χρονος συγκρούστηκε με μηχανή, με οδηγό έναν 38χρονο, ο οποίος έχασε την ζωή του. Ο νεαρός οδηγός του αυτοκινήτου, εάν και διέθετε δίπλωμα οδήγησης, δεν συνοδευόταν από κάποιον από τους γονείς του, όπως ορίζει ο νέος ΚΟΚ.

Όπως ακόμη αποδείχθηκε, ο άτυχος 38χρονος δεν φορούσε κράνος. Οσο για τον 17χρονο, υπεβλήθη σε αλκοτέστ και φάνηκε ότι δεν είχε είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η Τροχαία, μέσα από κάμερες ασφαλείας, προσπαθεί να διαπιστώσει τις συνθήκες που συνέβη το τραγικό συμβάν.