Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου, λέει αξιωματούχος της SBU

Σύνοψη από το

  • Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν δεξαμενές με προϊόντα πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι Τεμριούκ και μονάδα επεξεργασίας αερίου στο Όρενμπουργκ.
  • Αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφάλειας της Ουκρανίας (SBU) δήλωσε στο Reuters ότι «η SBU συνεχίζει να στοχοθετεί συστηματικά εγκαταστάσεις στον ρωσικό τομέα πετρελαίου και αερίου».
  • Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, «κάθε ένα από τα χτυπήματα αυτά πλήττει τον ρωσικό προϋπολογισμό, μειώνει τα έσοδα σε ξένο νόμισμα και περιπλέκει την επιμελητεία και την τροφοδοσία καυσίμων για τον στρατό».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ουκρανικά drones
Photo: X

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν δεξαμενές με προϊόντα πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι Τεμριούκ και μονάδα επεξεργασίας αερίου στο Όρενμπουργκ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα στο Reuters αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφάλειας της Ουκρανίας SBU.

Θεσσαλονίκη: 5 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το τελευταίο 24ωρο – Ένας εξ’ αυτών ενεπλάκη σε τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό πεζής 

«Η SBU συνεχίζει να στοχοθετεί συστηματικά εγκαταστάσεις στον ρωσικό τομέα πετρελαίου και αερίου. Κάθε ένα από τα χτυπήματα αυτά πλήττει τον ρωσικό προϋπολογισμό, μειώνει τα έσοδα σε ξένο νόμισμα και περιπλέκει την επιμελητεία και την τροφοδοσία καυσίμων για τον στρατό», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

12 Χριστουγεννιάτικες υπερτροφές που πρέπει να συμπεριλάβετε στο γιορτινό τραπέζι – Είναι νόστιμες και θα σας χορτάσουν

Οι επιστήμονες βρήκαν το μυστικό της μακροζωίας – Ποιοι μπορεί να ξεπεράσουν τα 100, σύμφωνα με μελέτη

Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ: Πότε θα γίνει η νέα πληρωμή

Αναδρομικά: Έρχεται νέος γύρος πληρωμών από τον ΕΦΚΑ σε συνταξιούχους- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:29 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Γιατί η Ρωσία αναμένεται να απορρίψει το νέο ειρηνευτικό σχέδιο – Τα 2 σημεία που δεν κάνει πίσω ο Πούτιν

Την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσίασε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20...
13:49 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

«Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας;» – Τι είπε ο πάπας Λέων στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του

«Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας, οι οποίες εδώ και πολλές εβδομάδες είναι εκτεθειμέ...
13:25 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Μόνος στο σπίτι: Η αλήθεια πίσω από την εμβληματική σκηνή – Πώς ο Μακόλεϊ Κάλκιν αυτοσχεδίασε όταν έβαλε aftershave

Ο σκηνοθέτης του Home Alone, Κρίστοφερ Κολόμπους, αποκάλυψε την αλήθεια πίσω από μία από τις π...
12:37 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Φρικτός θάνατος για 2χρονη: Έπεσε σε ποτάμι και την κατασπάραξαν πιράνχας

Ένα παιδί δύο ετών έχασε τη ζωή του σε μια φρικτή επίθεση πιράνχας αφού περιπλανήθηκε μακριά α...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα