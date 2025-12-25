Θεσσαλονίκη: 5 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το τελευταίο 24ωρο – Ένας εξ’ αυτών ενεπλάκη σε τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό πεζής 

Σύνοψη από το

  • Στη σύλληψη πέντε ατόμων προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Ένας 53χρονος εκ των συλληφθέντων ενεπλάκη σε τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό 68χρονης πεζής, οδηγώντας Ι.Χ επιβατικό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ στο κέντρο της πόλης.
  • Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ένας 55χρονος που προκάλεσε υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, καθώς και άλλοι τρεις οδηγοί. Η αστυνομία τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Στη σύλληψη πέντε ατόμων προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, οι έλεγχοι αποσκοπούν στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την προστασία των χρηστών των οδικών δικτύων.

Συγκεκριμένα, κατά το προηγούμενο 24ωρο συνελήφθησαν ένας 53χρονος στο κέντρο της πόλης, οδηγώντας Ι.Χ επιβατικό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ενεπλάκη σε τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό 68χρονης πεζής. Επίσης, συνελήφθη 55χρονος στη Σταυρούπολη, ο οποίος προκάλεσε υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα υπό την επήρεια αλκοόλ και 29χρονος στο κέντρο της πόλης, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, συνελήφθη 22χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οδηγώντας Ι.Χ επιβατικό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ και ένας 50χρονος στον Εύοσμο, οδηγώντας επίσης Ι.Χ υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η αστυνομία τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες βρήκαν το μυστικό της μακροζωίας – Ποιοι μπορεί να ξεπεράσουν τα 100, σύμφωνα με μελέτη

Χριστούγεννα: Ψυχολόγος εξηγεί πώς οι γιορτές λειτουργούν συχνά ως «μεγεθυντικός φακός» του ψυχισμού

Χριστούγεννα 2025: Τι ισχύει για σήμερα και αύριο για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Συνολικά 290 μόνιμες προσλήψεις στην ΟΣΥ: Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι αιτήσεις – Ποιες ειδικότητες αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:53 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Μαγευτικός χορός από εκατοντάδες ψαρόνια σε Φλώρινα και Ροδόπη – Βίντεο

Ένα μοναδικό θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο στον ουρανό της Εργάνης Ροδόπης, όπου εκατοντάδες ψαρ...
12:45 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 46χρονου στη Θέρμη για παράνομη διάθεση βεγγαλικών 

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκλ...
12:29 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Αγροτικές κινητοποιήσεις – Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ημαθία 

Σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, αίρονται οι προσωρινές κυκλοφορι...
12:06 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: 3 ληστείες κατά ανηλίκων που είχαν βγει να πουν τα κάλαντα – Τους απείλησαν με μαχαίρι και τους χτύπησαν, αναζητούνται οι δράστες

Θύματα ληστών έπεσαν το πρωί της Τετάρτης, παραμονή των Χριστουγέννων, ανήλικοι, οι οποίοι είχ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα