Ισραήλ: Οργή για την έκκληση 14 χωρών να σταματήσει την επέκταση οικισμών στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ απέρριψε την έκκληση 14 χωρών να σταματήσει την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, λέγοντας ότι είναι «ηθικά λανθασμένη».

«Ξένες κυβερνήσεις δεν θα περιορίσουν το δικαίωμα των Εβραίων να ζουν στη γη του Ισραήλ και κάθε έκκληση αυτού του είδους είναι ηθικά λανθασμένη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ σε ανάρτησή του στο Χ το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Δεκατέσσερις χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Ιαπωνία, καταδίκασαν χθες την πρόσφατη έγκριση για τη δημιουργία νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη, καλώντας το Ισραήλ να «σταματήσει την επέκταση των οικισμών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP