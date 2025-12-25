Ισραήλ: Οργή για την έκκληση 14 χωρών να σταματήσει την επέκταση οικισμών στη Δυτική Όχθη

Σύνοψη από το

  • Το Ισραήλ απέρριψε την έκκληση 14 χωρών να σταματήσει την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντάς την «ηθικά λανθασμένη».
  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι «ξένες κυβερνήσεις δεν θα περιορίσουν το δικαίωμα των Εβραίων να ζουν στη γη του Ισραήλ».
  • Δεκατέσσερις χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία, καταδίκασαν την έγκριση νέων οικισμών, καλώντας το Ισραήλ να «σταματήσει την επέκταση των οικισμών».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Δυτική Όχθη Ισραήλ εποικισμοί
Πηγή: Flash90

Το Ισραήλ απέρριψε την έκκληση 14 χωρών να σταματήσει την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, λέγοντας ότι είναι «ηθικά λανθασμένη».

«Ξένες κυβερνήσεις δεν θα περιορίσουν το δικαίωμα των Εβραίων να ζουν στη γη του Ισραήλ και κάθε έκκληση αυτού του είδους είναι ηθικά λανθασμένη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ σε ανάρτησή του στο Χ το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Δεκατέσσερις χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Ιαπωνία, καταδίκασαν χθες την πρόσφατη έγκριση για τη δημιουργία νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη, καλώντας το Ισραήλ να «σταματήσει την επέκταση των οικισμών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες βρήκαν το μυστικό της μακροζωίας – Ποιοι μπορεί να ξεπεράσουν τα 100, σύμφωνα με μελέτη

Χριστούγεννα: Ψυχολόγος εξηγεί πώς οι γιορτές λειτουργούν συχνά ως «μεγεθυντικός φακός» του ψυχισμού

Χριστούγεννα 2025: Τι ισχύει για σήμερα και αύριο για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Συνολικά 290 μόνιμες προσλήψεις στην ΟΣΥ: Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι αιτήσεις – Ποιες ειδικότητες αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:37 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Φρικτός θάνατος για 2χρονη: Έπεσε σε ποτάμι και την κατασπάραξαν πιράνχας

Ένα παιδί δύο ετών έχασε τη ζωή του σε μια φρικτή επίθεση πιράνχας αφού περιπλανήθηκε μακριά α...
12:22 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Jingle Bells από τη… Μογγολία: Χαμός στο διαδίκτυο με τα κάλαντα σε ρυθμό τέκνο – Βίντεο

Το να ακούμε κάθε χρόνο τα ίδια κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια μπορεί καμιά φορά να μας κ...
11:21 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Συνελήφθησαν 115 άτομα για σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος – Υποψίες ότι σχεδίαζαν επιθέσεις την Πρωτοχρονιά

Οι αρχές  στην Τουρκία έθεσαν υπό κράτηση 115 πρόσωπα με την υποψία ότι είναι μέλη του Ισλαμικ...
10:58 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

«Γεμίσαμε εξανθήματα» – Οικογένεια μήνυσε αεροπορική εταιρεία γιατί υποστηρίζει ότι η πτήση ήταν «μολυσμένη» με κοριούς

Μέλη οικογένειας από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι είχαν «φαγούρα, πληγές και εξανθήμα...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα