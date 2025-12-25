Τραγωδία στην Ημαθία: Νεκρός 20χρονος έπειτα από μετωπική σύγκρουση οχημάτων 

Τραγωδία σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στην Ημαθία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις πρώτες πρωινές ώρες των Χριστουγέννων στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Από τα συντρίμμια των αυτοκινήτων ανασύρθηκε νεκρός ένας 20χρονος άνδρας, ενώ ακόμη 2 άτομα τραυματίστηκαν.

Αμέσως, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα που μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Βέροιας, στο οποίο σήμανε συναγερμός για την υποδοχή τους, με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό να τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και στο Τμήμα Επειγόντων να επικρατεί έντονη κινητοποίηση. Αυτή τη στιγμή οι δύο τραυματίες βρίσκονται στο χειρουργείο.

 

