Κρήτη: Ηρωίνη εντοπίστηκε στα μαγειρεία των φυλακών στην Αγυιά Χανίων 

Ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 στην Αγυιά Χανίων και μάλιστα στον χώρο των μαγειρείων, όπου φέρεται να την είχε κρύψει κρατούμενος με σκοπό να την διοχετεύσει σε συγκρατούμενούς τους.

Πρόκειται για 4,4 γραμμάρια ηρωίνης συσκευασμένης σε φιξάκια, τα οποία εντόπισαν την παραμονή των Χριστουγέννων, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, επιμελώς κρυμμένα σε κρυφό σημείο σε χώρο των μαγειρείων των φυλακών, σύμφωνα με το zarpanews.

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και η έρευνα για το συμβάν συνεχίζεται.