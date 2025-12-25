Κρήτη: Νέα άφιξη μεταναστών στο νότιο Ηράκλειο ανήμερα των Χριστουγέννων – Διασώθηκαν 40 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ανήλικα

Νέο περιστατικό εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε θαλάσσια περιοχή νότια του νομού Ηρακλείου, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti, σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 44 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, κατά την οποία όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.

Συνολικά διασώθηκαν 40 άτομα, εκ των οποίων 37 άνδρες, μια γυναίκα, ένα ανήλικο αγόρι και ένα ανήλικο κορίτσι. Όλοι οι διασωθέντες είναι υπήκοοι Σουδάν και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο στους Καλούς Λιμένες, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα, ενώ ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και φιλοξενίας.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στη σειρά αφίξεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα νότια της Κρήτης.