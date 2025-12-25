Κρήτη: Νέα άφιξη μεταναστών στο νότιο Ηράκλειο ανήμερα των Χριστουγέννων – Διασώθηκαν 40 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ανήλικα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμενικό

Νέο περιστατικό εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε θαλάσσια περιοχή νότια του νομού Ηρακλείου, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti, σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 44 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, κατά την οποία όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.

Συνολικά διασώθηκαν 40 άτομα, εκ των οποίων 37 άνδρες, μια γυναίκα, ένα ανήλικο αγόρι και ένα ανήλικο κορίτσι. Όλοι οι διασωθέντες είναι υπήκοοι Σουδάν και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο στους Καλούς Λιμένες, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα, ενώ ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και φιλοξενίας.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στη σειρά αφίξεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα νότια της Κρήτης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε χοληστερίνη; Η καλύτερη ώρα να φάτε πρωινό, σύμφωνα με ειδικούς

«5 ιατρικά θαύματα που μας συγκλόνισαν τα Χριστούγεννα» – Γιατροί και νοσηλευτές μοιράζονται την εμπειρία τους

Voucher βιβλίων της ΔΥΠΑ: Μέχρι πότε μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:13 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Πήγαιναν για κάλαντα και έφευγαν με… ρούχα και παπούτσια – 4 συλλήψεις ανηλίκων

Χειροπέδες σε 4 ανήλικους Ρομά (από 11 έως 15 ετών) πέρασαν το πρωί της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου...
08:54 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

ClimateHub: Τα πιο ψυχρά και τα πιο θερμά Χριστούγεννα στην Αθήνα τα τελευταία 125 χρόνια

Η 25η Δεκεμβρίου 1909 ήταν η πιο κρύα μέρα Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις καταγραφές του ιστορι...
08:46 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Σαρωτικοί έλεγχοι αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Μόλις 8 θετικά αποτελέσματα σε 2.000 οδηγούς

Εκτεταμένους ελέγχους αλκοτέστ πραγματοποίησε η Τροχαία από τα μεσάνυχτα της παραμονής Χριστου...
07:57 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Τι ισχύει για Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια, οι αλλαγές στα δρομολόγια 

Τροποποιήσεις βρίσκονται σε ισχύ στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς λόγω των εορταστικ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα