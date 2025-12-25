Γυναίκα αρνείται να πάρει άδεια από τη δουλειά της για να πάει στο οικογενειακό τραπέζι – «Τώρα όλοι με κατηγορούν και με λένε εγωίστρια»

Μια γυναίκα ζήτησε συμβουλές από την κοινότητα του Reddit, διερωτώμενη αν ήταν λάθος της που προτίμησε τη δουλειά της από μια οικογενειακή συγκέντρωση.

«Έχω μια οικογένεια που περιλαμβάνει τη μαμά μου, δύο ενήλικες αδελφές και τα παιδιά τους», έγραψε, εξηγώντας ότι είναι στην ηλικία των 20 και δεν έχει παιδιά, ενώ οι αδελφές της είναι κοντά στα 40 και έχουν παιδιά από 3 έως 15 ετών, κάνοντας τις οικογενειακές συγκεντρώσεις έντονες και συχνά αγχωτικές.

Η γυναίκα εξήγησε ότι οι δύο αδελφές της εργάζονται στον ιατρικό τομέα, ενώ εκείνη δουλεύει στον δημόσιο τομέα με ένα αυστηρό πρόγραμμα. «Τώρα δουλεύω από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα. Ολόκληρο το Σαββατοκύριακο», σημείωσε, αναφέροντας ότι η διαθεσιμότητά της είναι περιορισμένη.

Παραδοσιακά, η οικογένεια συγκεντρώνεται συνήθως παραμονή Χριστουγέννων, αλλά τα σχέδια άλλαξαν όταν η μία αδελφή της έπρεπε να δουλέψει εκείνη τη βραδιά. «Επειδή η αδελφή μου δουλεύει και δεν θα καταφέρει να έρθει στα Χριστούγεννα φέτος, μετακίνησαν το οικογενειακό τραπέζι για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο», εξήγησε.

Το πρόβλημα, όπως είπε, ήταν ότι η απόφαση πάρθηκε χωρίς να την ρωτήσουν. «Πήραν αυτή την απόφαση πριν από τις γιορτές, χωρίς να με ενημερώσουν ή να μου ζητήσουν να πάρω άδεια από τη δουλειά», έγραψε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη απορριφθεί αιτήματά της για άλλη άδεια για τις γιορτές.

“Νιώθω αδικημένη”

Διευκρίνισε ότι θα είναι παρούσα κανονικά για τη γιορτή. «Έχω 4 μέρες άδεια για τα Χριστούγεννα. Άρα θα μπορέσω να παρευρεθώ», είπε, τονίζοντας ότι θα περάσει αρκετές μέρες με την οικογένειά της λίγο αργότερα. Παρά όλα αυτά, η οικογένειά της την πίεσε να παρευρεθεί στο τραπέζι που μεταφέρθηκε για το σαββατοκύριακο.

Την προέτρεψαν να δηλώσει άρρωστη και «να οδηγήσει περίπου 2 ώρες» απλά για να παίξουν παιχνίδια για μία βραδιά και μετά να γυρίσει πίσω για δουλειά.

Η γυναίκα παρέμεινε σταθερή στη στάση της, εξηγώντας τις πιθανές επιπτώσεις. «Το συγκεκριμένο Σάββατο που θέλουν να πάρω άδεια, θα είμαι η μοναδική στην βάρδια που έχει τα κλειδιά και τον κωδικό ασφαλείας για το κτίριο», έγραψε, προσθέτοντας ότι ο χώρος εργασίας της ίσως να μην ανοίξει αν απουσιάζει.

Η οικογένειά της απέρριψε τις ανησυχίες της. «Η οικογένειά μου υποστηρίζει ότι είναι μόνο μια μέρα, δεν θα γίνει τίποτα», είπε, επιμένοντας πως το να πάρει άδεια δεν θα ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα.

«Υπάρχουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά»

Αισθάνθηκε ότι είναι αδικία να υπάρχουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά στην οικογένειά της. «Γιατί η αδελφή μου δεν παίρνει άδεια τα Χριστούγεννα; Γιατί η δουλειά μου ξαφνικά δεν είναι τόσο σημαντική όσο η δική τους;» ρωτά στην ανάρτησή της.

Πέρα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, παραδέχτηκε ότι η επίσκεψη και μόνο της φαινόταν υπερβολικά αγχωτική. Αναρωτιέται όμως αν ήταν λάθος που αποφεύγει «την πίεση των 4 ωρών οδήγησης, των παιδιών που θα φωνάζουν και των συνεχών παραπόνων της οικογένειάς μου».

Οι χρήστες του Reddit έσπευσαν να την καθησυχάσουν, λέγοντας ότι δεν φταίει εκείνη. Ένας χρήστης την συμβούλεψε να εξηγήσει ότι το να πάρει άδεια ως υπεύθυνη για τα κλειδιά ενός οργανισμού μπορεί να της κοστίσει ακόμη και τη δουλειά της και ότι τα σχέδια έπρεπε να την περιλαμβάνουν εξαρχής.

Ένας άλλος σχολίασε τις προσδοκίες της οικογένειάς της, γράφοντας ότι δεν σέβονται τη δουλειά της και ότι τα αιφνίδια αιτήματα για άδεια δείχνουν «κακή επαγγελματική ηθική».

«Αν ήταν τόσο απαραίτητο να παραβρεθείς στη συγκέντρωσή τους, έπρεπε να σε είχαν ρωτήσει πρώτα για να βεβαιωθούν ότι ήταν εφικτό να πας αυτή την ημέρα», έγραψε άλλος.