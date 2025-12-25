Ρωσικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν «προγραμματισμένη» πτήση βόρεια της Σκανδιναβίας

  • Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στρατηγικά βομβαρδιστικά της χώρας πραγματοποίησαν «προγραμματισμένη» πτήση στον εναέριο χώρο πάνω από διεθνή ύδατα στη θάλασσα του Μπάρεντς και στη θάλασσα της Νορβηγίας, βόρεια της Σκανδιναβίας.
  • Η πτήση των στρατηγικών βομβαρδιστικών Tu-95MS διήρκεσε περίπου επτά ώρες, με το υπουργείο να σημειώνει ότι «καταδιωκτικά αεροσκάφη ξένων χωρών» τα συνόδευσαν.
  • Το υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι τέτοιες πτήσεις γίνονται τακτικά σε διάφορες περιοχές του κόσμου, με τήρηση του διεθνούς δικαίου, ενώ παρόμοια περιστατικά συνέβησαν πρόσφατα με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.
Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2025 και ελήφθη στις 10 Δεκεμβρίου 2025 από το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας δείχνει ένα ρωσικό βομβαρδιστικό Tu-95 να πετάει πάνω από τη θάλασσα κοντά στην Ιαπωνία. (Φωτογραφία από Handout / Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας / AFP)

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά έκαναν «προγραμματισμένη» πτήση πάνω από τη θάλασσα της Νορβηγίας και τη θάλασσα του Μπάρεντς, στην Αρκτική, και «καταδιωκτικά ξένων χωρών» τα συνόδευσαν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Από τη Μόσχα δεν διευκρινίστηκε η ημερομηνία των πτήσεων των Τουπόλεφ Tu-95, βομβαρδιστικών σοβιετικού σχεδιασμού τα οποία είναι ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, αλλά ούτε ποιες χώρες που ανέπτυξαν καταδιωκτικά.

 «Στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS (…) των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων εκτέλεσαν προγραμματισμένη πτήση στον εναέριο χώρο πάνω από διεθνή ύδατα στη θάλασσα του Μπάρεντς και στη θάλασσα της Νορβηγίας», βόρεια της Σκανδιναβίας και βορειοδυτικά της Ρωσίας, ανέφερε το υπουργείο προσθέτοντας πως η πτήση διήρκεσε περίπου επτά ώρες.

«Κατά τη διάρκεια ορισμένων σταδίων (της), τα στρατηγικά βομβαρδιστικά συνοδεύτηκαν από καταδιωκτικά αεροσκάφη ξένων χωρών», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το υπουργείο σημείωσε ότι τέτοιες πτήσεις γίνονται τακτικά σε διάφορες περιοχές του κόσμου, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη έγινε με τήρηση του διεθνούς δικαίου.

Στα μέσα Δεκεμβρίου η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία επέκριναν την πτήση ρωσικών και κινεζικών βομβαρδιστικών γύρω από την επικράτειά τους, που τις ώθησε να απογειώσουν εσπευσμένα καταδιωκτικά.

Στις περιπολίες αυτές συμμετείχαν, σύμφωνα με το Τόκιο, δυο Tu-95, τα οποία έκαναν υπέρπτηση στη θάλασσα της Ιαπωνίας και κατόπιν σε σχηματισμό με δυο κινεζικά H-6 με τα οποία συναντήθηκαν πάνω από την Ανατολική Σινική Θάλασσα πέταξαν μαζί γύρω από την επικράτεια της Ιαπωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

 

