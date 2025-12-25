«Xρυσό» χριστουγεννιάτικο δώρο για υπερτυχερό – Τίναξε την μπάνκα στον αέρα και κέρδισε 1,8 δισ. δολάρια

  • Ένας παίκτης του Powerball στο Αρκάνσας κέρδισε την παραμονή Χριστουγέννων το τζακπότ ύψους 1,817 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βάζοντας τέλος σε μια τρίμηνη περίοδο χωρίς νικητή.
  • Το τζακπότ αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ και το μεγαλύτερο έπαθλο Powerball του 2025, προσφέροντας επιλογή εφάπαξ καταβολής μετρητών ύψους 834,9 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Το έπαθλο ήρθε ύστερα από 46 συνεχόμενες κληρώσεις χωρίς νικητή, ενώ η τελευταία φορά που κάποιος κέρδισε τζακπότ Powerball την παραμονή των Χριστουγέννων ήταν το 2011.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
«Xρυσό» χριστουγεννιάτικο δώρο για υπερτυχερό – Τίναξε την μπάνκα στον αέρα και κέρδισε 1,8 δισ. δολάρια

Ο Άγιος Βασίλης είχε ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δώρο στο έλκηθρό του την παραμονή των Χριστουγέννων.  Ένας παίκτης του Powerball στο Αρκάνσας κέρδισε την Τετάρτη, παραμονή Χριστουγέννων, τον πρώτο λαχνό και το τζακπότ που το συνόδευε, ύψους 1,817 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βάζοντας τέλος σε μια τρίμηνη περίοδο του παιχνιδιού χωρίς νικητή.

Οι τυχεροί αριθμοί ήταν 4, 25, 31, 52 και 59, με αριθμό Powerball το 19.  Οι τελικές πωλήσεις δελτίων αύξησαν το τζακπότ περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, με αποτέλεσμα να είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ και το μεγαλύτερο έπαθλο Powerball του 2025.  Το τζακπότ προσέφερε επιλογή εφάπαξ καταβολής μετρητών ύψους 834,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Συγχαρητήρια στον νεότερο νικητή του τζακπότ Powerball! Αυτό είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό έπαθλο που αλλάζει τη ζωή κάποιου», δήλωσε ο Matt Strawn, Πρόεδρος της Ομάδας Προϊόντων Powerball και Διευθύνων Σύμβουλος της Λοταρίας της Αϊόβα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα. «Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους παίκτες που συμμετείχαν σε αυτό το σερί τζακπότ – κάθε δελτίο που αγοράζεται βοηθά στην υποστήριξη δημόσιων προγραμμάτων και υπηρεσιών σε όλη τη χώρα».

Το έπαθλο για τον τυχερό από το Αρκάνσας ήρθε ύστερα από 46 συνεχόμενες κληρώσεις χωρίς νικητή που να έχει μαντέψει και τους έξι αριθμούς. Η τελευταία κλήρωση με νικητή τζακπότ έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν παίκτες από το Μιζούρι και το Τέξας κέρδισαν 1,787 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η τελευταία φορά που κάποιος κέρδισε τζακπότ Powerball την παραμονή των Χριστουγέννων ήταν το 2011, σύμφωνα με την εταιρεία που ανακοίνωσε ότι άλλες τέσσερις φορές νικητής έχει αναδειχθεί ανήμερα των Χριστουγέννων με πιο πρόσφατη το 2013.

Οι πιθανότητες νίκης στο Powerball, 1 στις 292,2 εκατομμύρια, έχουν σχεδιαστεί ώστε να δημιουργούν τεράστια τζακπότ, τα οποία αυξάνονται καθώς μεταφέρονται σε επόμενες κληρώσεις όταν δεν υπάρχει νικητής. Οι αρμόδιοι της λοταρίας σημειώνουν ότι οι πιθανότητες είναι πολύ καλύτερες για τα πολλά μικρότερα έπαθλα του παιχνιδιού.

Τα 10 μεγαλύτερα τζακπότ στις ΗΠΑ

