Μητροπολίτης Κοζάνης: «Μαχαίρωσες έναν άνθρωπο και δεν τρέχει τίποτα, σκότωσες ένα σκυλί, 30.000 εκείνη την ώρα και μετά δικαστήριο – Εκεί κατάντησε η Ελλάδα»

Ο Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης κ.κ. Παύλος ξεκίνησε το σημερινό (25/12) χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, στο Ι.Μ.Ν. Αγ. Νικολάου Κοζάνης, αναφερόμενος στο Γηροκομείο της πόλης, τονίζοντας ότι η λειτουργία τέτοιων δομών δεν αποτελεί, «δουλειά της Εκκλησίας», αλλά αποτέλεσμα της αναλγησίας του κράτους, παρά τους ισχυρισμούς περί κοινωνικού κράτους.

Όπως ανέφερε, μετά από αγώνες και πιέσεις, το κράτος μέσω Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και Δήμου Κοζάνης δεσμεύτηκε για την αντικατάσταση της ξύλινης πτέρυγας του Γηροκομείου, όπου φιλοξενούνται ηλικιωμένοι, ωστόσο το έργο δεν ολοκληρώθηκε, καθώς – σύμφωνα με τα λεγόμενά του – «τελείωσαν τα χρήματα», με αποτέλεσμα να παραμείνει ημιτελές, σύμφωνα με το kozan.gr. «Που πήγαν τα λεφτά και μετά με λένε οι αγρότες και ετούτοι και οι άλλοι. Πού πήγαν τα λεφτά; Δεν βγάλανε όλα αυτά να μου παραδώσουν μία πτέρυγα να αντικαταστήσω την ξύλινη;», σημείωσε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι σήμερα αναγκάζεται να απευθύνεται σε ιδιώτες και «να χτυπά πόρτες πλουσίων», ώστε να ολοκληρωθεί έστω μέρος της πτέρυγας.

Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης κ.κ. Παύλος αναφέρθηκε με έντονο λόγο σε κάτι που ο ίδιος βλέπει στους δρόμους της πόλης. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Tώρα όλες οι κυρίες, όλοι οι κύριοι, γιατί βλέπω και έξω και καθηγητές – πανεπιστημιακούς και πάει λέγοντας, να γυρίζουν στους δρόμους από τη μαύρη νύχτα με το σκυλάκι τους. Και δεν είπαν. Το σκυλάκι; Μα αυτά τα έφτιαξε ο Θεός για ένα σκοπό. Μέχρι εκεί. Τα αγαπάμε, τα φροντίζουμε, μέχρι εκεί. Να πάμε στο γηροκομείο, να δούμε έναν παππού και μια γιαγιά, να πάμε σε έναν άρρωστο που είναι κλινήρης. Να πάμε σε μια οικογένεια που έχει πένθος. Όχι, έχουμε τα σκυλιά. Αλλά το είπε, βλέπετε, ο Θεός, θα το ακούσετε, στην εγκύκλιο. Δεν θυμάμαι τώρα. Είναι της Πρωτοχρονιάς ή των Φώτων. Άνθρωπε, λέει, σε έβγαλα τιμημένον μέσα από τα χέρια μου. Είσαι η εικόνα μου. Με προορισμό να γίνεις άγιος, να γίνεις Θεός, να με συγκληρονομήσεις.

Και εσύ το πέταξες αυτό και κατέβηκες τόσο χαμηλά που έμοιασες σαν τα ζώα, τα άλογα και παράλογα. Και σήμερα, είναι μία πραγματικότητα. Σκότωσες έναν άνθρωπο. Μαχαίρωσες έναν άνθρωπο. Κακοποίησες έναν άνθρωπο. Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε, εκεί, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα. Ε, και μετά λέει τους αφήνουμε ελεύθερους με έναν περιορισμό και ξέρω γω. Σκότωσες ένα γατί και ένα σκυλί. 30.000 εκείνη την ώρα και μετά το δικαστήριο. Εκεί κατάντησε, εκεί κατάντησε η Ελλάδα, η Ελλάδα που την κατέστησε ο Θεός μετά την Σταύρωση Του και την Ανάστασή Του, το κέντρον να κηρύξει σε όλο τον κόσμο την Ορθοδοξία. Το Γένος μας έβαλε ο Θεός. Δεν είναι ούτε σωβινισμός, ούτε ρατσισμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό, τι τους αρέσει. Και αν έχετε αμφιβολίες, να πάτε να ψάξετε».

Kαι λίγο αργότερα, ολοκληρώνοντας το κήρυγμά του, είπε: «Πρωί πρωί. Τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας μεθυσμένα εδώ στους δρόμους και μια κοπέλα από τη μέση και πάνω ήταν ημίγυμνη, μεθυσμένη. Δεν έχει πατέρα, δεν έχει μάνα. Αλλά αυτοί είναι οι πολιτισμένοι, ενώ όλοι εσείς που είστε σήμερα εδώ, όπως το είπα και στο κήρυγμά μου στην εγκύκλιο, είστε οι οπισθοδρομικοί, είστε ο Μεσαίωνας. Ο Θεός να σας ευλογεί, ο Θεός να σας αγιάζει. Ο Θεός να σας χαρίζει υγεία προσωπική και οικογενειακή και να χαίρεστε, να χαίρεστε έστω και για το ελάχιστο από τις εικόνες του Χριστού».