Έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στη Θεσσαλονίκη: Ερευνάται ο ακριβής στόχος της επίθεσης και αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό – Τι αναφέρουν οι κάτοικοι 

Σύνοψη από το

  • Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας τα ξημερώματα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
  • Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κοντά στο υποκατάστημα της τράπεζας και η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε ζημιές σε επτά αυτοκίνητα και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
  • Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, προκειμένου να εξακριβώσουν πότε και πώς έφτασαν οι δράστες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη, Εύοσμος, τράπεζα, έκρηξη

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας τα ξημερώματα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι δεν προηγήθηκε τηλεφώνημα από τους δράστες και ερευνάται ο ακριβής στόχος της επίθεσης. Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κοντά στο υποκατάστημα της τράπεζας που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος και η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε ζημιές σε επτά αυτοκίνητα και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών, όπου έσπασαν τζάμια και έπεσαν σοβάδες, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, προκειμένου να εξακριβώσουν πότε και πώς έφτασαν οι δράστες, τι μετέφεραν και πώς τοποθέτησαν τον μηχανισμό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Θεσσαλονίκη, Εύοσμος, τράπεζα, έκρηξη

Τι αναφέρουν οι μαρτυρίες – 7 οχήματα και 3 πολυκατοικίες έχουν υποστεί ζημιές

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που τζαμαρίες καταστημάτων καταστράφηκαν ολοσχερώς. Μια επιχειρηματίας μίλησε στην ΕΡΤ, για τη ζημιά που υπέστη, καθώς δεν πρόλαβε να λειτουργήσει. «Έχουμε υποστεί ζημιές σε μηχανήματα που χρειάζονται χρόνο και χρήματα για αποκατάσταση» δήλωσε η μάρτυρας.

Ερωτηθείσα για το τι πληροφόρηση είχε από την αστυνομία, όπως δήλωσε, ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό που όταν πυροδοτήθηκε προκάλεσε ένα τεράστιο ωστικό κύμα.

«Μας τράνταξε για τα καλά. Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό θόρυβο, ένα ”μπαμ” και μετά από λίγο σειρήνες από περιπολικά της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», ανέφερε από την πλευρά του κάτοικος της περιοχής μιλώντας στο ThessPost.gr. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο κρότος ακούστηκε σε απόσταση έως και ενός χιλιομέτρου.

Δείτε φωτογραφίες:

