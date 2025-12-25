Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο – «Νιώσαμε ότι έγινε σεισμός» ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε έξω από υποκατάστημα τράπεζας.

Όπως έγινε γνωστό, περίπου στις 3:20 τα ξημερώματα σημειώθηκε η έκρηξη έξω από τραπεζικό κατάστημα επί της Καραολή και Δημητρίου. Σύμφωνα με το emakedonia.gr, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί παραπλεύρως της τράπεζας επί της οδού Σαλαμίνος.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην τράπεζα, με τις τζαμαρίες να σπάνε και να προκαλούνται φθορές και εντός του καταστήματος. Ζημιές προκλήθηκαν σε σταθμευμένα οχήματα και στις πολυκατοικίες που βρίσκονται δίπλα από την τράπεζα.

«Νιώσαμε ότι έγινε σεισμός, πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας» ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής. Η τράπεζα βρίσκεται στο κέντρο του Ευόσμου και εκατοντάδες άνθρωποι ένιωσαν την έκρηξη. Πολλοί κάτοικοι κατέβηκαν από τα διαμερίσματα τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ για την τοποθέτηση βόμβας. Πάντως, όπως φαίνεται δεν είχαν στόχο τα ΑΤΜ, καθώς ο μηχανισμός τοποθετήθηκε μακριά από αυτά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής.

