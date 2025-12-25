Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 46χρονου στη Θέρμη για παράνομη διάθεση βεγγαλικών 

  • Στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 46χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών σε περιοχή του Δήμου Θέρμης.
  • Ο άνδρας διέθετε προς πώληση 57 συσκευασίες πυροτεχνικών κατασκευών χωρίς την απαιτούμενη άδεια, παραβαίνοντας τη νομοθεσία περί βεγγαλικών.
  • Το συμβάν έγινε χθες και η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη .

Ο άνδρας, ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών, ζαχαρωδών και καπνικών ειδών, διέθετε προς πώληση 57 συσκευασίες πυροτεχνικών κατασκευών χωρίς την απαιτούμενη άδεια, παραβαίνοντας τη νομοθεσία περί βεγγαλικών.

Το συμβάν έγινε χθες και όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας, η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

