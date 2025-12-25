Αγροτικές κινητοποιήσεις – Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ημαθία 

Σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, αίρονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ίσχυαν, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Νησελίου της Εγνατίας Οδού, στην Ημαθία, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Νησελίου από το 275,8 χιλιόμετρο έως τη 275,2 χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η είσοδος όλων των οχημάτων μέσω του ανισόπεδου κόμβου Νησελίου της Εγνατίας Οδού, στον κλάδο κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών και στη συνεχεία μέσω της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας και της επαρχιακής Οδού Κυψέλης – Βέροιας, μέχρι την επανείσοδο των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, μέσω του ανισόπεδου κόμβου Βέροιας.