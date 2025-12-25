Ρεκόρ Γκίνες: Το White Christmas το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών σε φυσική μορφή – Βίντεο

Το «White Christmas» είναι το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών σε φυσική μορφή, με περίπου 50 εκατομμύρια αντίτυπα της έκδοσης του Μπινγκ Κρόσμπι να έχουν πουληθεί παγκοσμίως, σύμφωνα με το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Το τραγούδι που ακούστηκε πρώτη φορά το 1941 παραμένει δημοφιλές μέχρι σήμερα.

Με την υποστήριξη του φωνητικού συγκροτήματος Music Maids, ο τραγουδιστής Μπινγκ Κρόσμπι τραγούδησε πρώτη φορά το «White Christmas» ανήμερα των Χριστουγέννων του 1941, στην εβδομαδιαία ραδιοφωνική του εκπομπή στο NBC, Kraft Music Hall.

Το 1940, ο θρυλικός συνθέτης και τραγουδοποιός Ίρβινγκ Μπέρλιν είπε στον μουσικό ενορχηστρωτή του Χέλμι Κρέσα ότι το «White Christmas» δεν ήταν μόνο το καλύτερο τραγούδι που έγραψε ποτέ, αλλά και «το καλύτερο τραγούδι που έγραψε ποτέ κάποιος».

Ο Ίρβινγκ Μπέρλιν γεννήθηκε ως Ίσραηλ Μπέιλιν στη Ρωσία στις 11 Μαΐου 1888 και ήταν ένα από τα οκτώ παιδιά μιας ορθόδοξης εβραϊκής οικογένειας. Πήγε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του όταν ήταν 5 ετών, για να ξεφύγει από τα πογκρόμ. Όταν πέθανε ο πατέρας του, εγκατέλειψε το σχολείο για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια. Άρχισε να τραγουδάει και να μαθαίνει μόνος του πιάνο και το 1907, συνέγραψε μια μελωδία με τίτλο «Marie From Sunny Italy». Πληρώθηκε 33 σεντς για τα δικαιώματα έκδοσης με το όνομα στις παρτιτούρες να γράφει «I. Berlin».

Το 1911 ηχογράφησε την πρώτη του επιτυχία με τίτλο «Alexander’s Ragtime Band», ένα από τα περίπου 1.250 τραγούδια που έγραψε κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Έγραψε το «White Christmas» για ένα μιούζικαλ που τελικά μετατράπηκε στην κλασική ταινία του 1942 «Holiday Inn» και κέρδισε βραβείο Όσκαρ. Όμως με το τραγούδι εξέφρασε τη βαθιά προσωπική θλίψη για τον θάνατο του τριών εβδομάδων γιου του ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1928.

Τα Χριστούγεννα ήταν μια θλιβερή μέρα για τον δημιουργό του τραγουδιού. Ενώ οι περισσότερες οικογένειες άνοιγαν δώρα γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ο Μπέρλιν είχε τη δική του παράδοση. Κάθε χρόνο επισκεπτόταν τον τάφο του γιου του.

Το τραγούδι έχουν διασκευάσει μεταξύ άλλων οι Μπομπ Μάρλεϊ, Γουίλι Νέλσον, Μπομπ Ντίλαν, U2 και Μάικλ Μπουμπλέ.

