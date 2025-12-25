Τουρκία: Συνελήφθησαν 115 άτομα για σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος – Υποψίες ότι σχεδίαζαν επιθέσεις την Πρωτοχρονιά

  • Οι αρχές στην Τουρκία έθεσαν υπό κράτηση 115 πρόσωπα με την υποψία ότι είναι μέλη του Ισλαμικού Κράτους.
  • Η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης έλαβε πληροφορίες ότι μέλη του Ισλαμικού Κράτους σχεδίαζαν επιθέσεις στην Τουρκία, κυρίως κατά μη μουσουλμάνων, στη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
  • Η αστυνομία έκανε έφοδο σε 124 τοποθεσίες στην Κωνσταντινούπολη, θέτοντας υπό κράτηση 115 από τους 137 υπόπτους που αναζητούσε, ενώ κατασχέθηκαν επίσης αρκετά πιστόλια και πυρομαχικά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Οι αρχές  στην Τουρκία έθεσαν υπό κράτηση 115 πρόσωπα με την υποψία ότι είναι μέλη του Ισλαμικού Κράτους, που, σύμφωνα με τις ίδιες, σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά τους εορτασμούς για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης έλαβε πληροφορίες ότι μέλη του Ισλαμικού Κράτους σχεδίαζαν επιθέσεις στην Τουρκία, κυρίως κατά μη μουσουλμάνων, στη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ανέφερε ανάρτηση της εισαγγελίας στο Χ.

Η αστυνομία έκανε έφοδο σε 124 τοποθεσίες στην Κωνσταντινούπολη, θέτοντας υπό κράτηση 115 από τους 137 υπόπτους που αναζητούσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται ότι κατασχέθηκαν επίσης αρκετά πιστόλια και πυρομαχικά.

